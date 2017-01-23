إسباني يعلن دخوله الإسلام بمسجد في وهران

أعلن إسباني الجنسية في الـ48 من العمر الجمعة، اعتناقه الدين الإسلامي بمسجد عمر بن الخطاب ببوسفر شاطئ في دائرة عين الترك بوهران، في موعد أداء صلاة الجمعة، أين نطق بالشهادتين عن طريق إمام المسجد بحري بشير.

أمام جمع غفير من المصلين في جو إيماني وتعالي التكبيرات والترحيب بالوافد الجديد للإسلام، الإسباني الذي كان يدعى كسيس غيّر اسمه إلى عيسى وحضر أوّل صلاة جمعة بديانته الجديدة وبلباس إسلامي أصيل، يعمل مقاولا وقد اهتدى إلى نور الحقّ بفعل تعايشه مع المسلمين وتعرّفه على تعاليم الدين الحنيف.