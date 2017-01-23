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انقلاب شاحنة محملة بـالموز المهرب من تونس بأم البواقي
تمكنت، صبيحة الجمعة، مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، بفكيرينة بأم البواقي، من حجز أزيد من 15 قنطارا، من الموز المهرّب من الأراضي التونسية.
حيثيات الحادثة تعود إلى صبيحة يوم البارحة حينما قام رجال الدرك بمطاردة شاحنة من نوع هينو 300، تحمل ترقيم ولاية تيارت، على الطريق الوطني رقم 80، الرابط بين مدينة عين البيضاء ومدينة فكيرينة. الشاحنة وبعد دخولها إقليم مدينة عين البيضاء انحرفت وانقلبت بحي 300 مسكن، أين لاذ سائقها بالفرار، لتتواصل بعدها مطاردة رجال الدرك حيث تم توقيف المعني ويتعلق الأمر بالمسمى ب مراد، 26 عاما، وتم حجز 15 قنطارا و20 كيلوغراما من الموز.
bensalime@gmail.com - banana republic2017/02/03 على 20:231
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