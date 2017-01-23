18 شهرا سجنا لشاب طعن جاره بسبب شكوى

سلطت محكمة جنايات العاصمة، عقوبة 18 شهرا سجنا نافذا في حق شاب يبلغ من العمر27 سنة، لتورطه في جناية محاولة القتل العمدي، التي راح ضحيتها أحد أبناء حيه، وكادت طعنة سكين على مستوى الصدر أن تكلفه حياته، انتقاما منه لأنه قدم شكوى أمام مصالح الأمن ضده عقب شجار نشب بينهما.

وجاء في معرض تصريحات الشهود خلال جلسة المحاكمة، أن المتهم التقى بضحيته، وهو عائد من ملعب 20 أوت بالعاصمة، وبعد الاستفسار بلهجة مستفزة عن تصرفه بالتوجه لمصالح الأمن وتحرير شكوى ضده، قام بلكمه على وجهه وأشهر سكينا كان يخفيه بملابسه، ثم وجه له طعنة على مستوى الصدر ولاذ بالفرار، وتركه غارقا في بركة من الدماء، حيث سارع بعض أصدقائه إلى نقله نحو مستشفى مصطفى باشا، من أجل إسعافه. وحسب شهادة الخبرة لمصلحة الطب الشرعي التي أظهرها دفاع الضحية أثناء مرافعته، فقد تحصل هذا الأخير على عجز جسدي عن الحركة مدته 30 يوما، ومكث فترة 9 أيام بالمستشفى.