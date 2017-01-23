الإطاحة بشبكة ترويج أقراص "السيبتاكس" بالعاصمة

تمكنت فرقة تابعة لمصالح الشرطة القضائية لمقاطعة براقي، خلال الأسبوع المنصرم من معالجة قضية تتعلق بتهمة تكوين جماعة إجرامية منظمة، مختصة في استيراد، ونقل عن طريق العبور، والتخزين والمتاجرة في المخدرات الصلبة من نوع "سيبيتاكس".

وحسب بيان تلقت "الشروق" نسخة عنه، تعود حيثيات القضية إلى معلومة وردت إلى عناصر الأمن، عن قيام 3 أشخاص في براقي، بترويج المؤثرات العقلية، وبعد عملية ترصد وتتبع، تم توقيف شخص داخل سيارة، وبتفتيشها عثر على كمية معتبرة من الأقراص من نوع "سيبيتاكس"، قدرت بـ140 قرص مهلوس، وبعد التحريات والمعلومات التي أدلى بها المشتبه فيه، تم إيقاف البقية، وضبط كمية أخرى من نفس النوع قدرت بـ826 قرص، مع حجز3 مركبات كانت تستعمل كوسائل لنقل هذه المخدرات، بالإضافة إلى 4 هواتف نقالة، وكذا مبلغ مالي يقدر بـ16 ألف دينار من عائدات بيع المخدرات.