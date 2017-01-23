آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
فتاة فلسطينية تدهس عناصر من شرطة الاحتلال بالقدس
-
وزارة الخارجية لم تتصل بعائلتي الجزائريين المغتالين بكندا
-
أم تنقذ ابنتها من المصعد بركلة!
-
أستاذ جامعي جزائري ضحية هجوم مسجد كيبيك
-
ترقبوا عدد شهر فيفري من مجلة الشروق العربي
-
شاهد عمليات إنقاذ مهاجرين في المتوسط
-
احتجاجات على قرار ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول إلى بلاده
-
هذه العجوز أبكت مصر.. والسبب؟!
-
الثورة المصرية.. ما الذي تحقق من المطالب الشعبية؟
-
اللغة الإنكليزية في الجزائر.. هل تتفوق على الفرنسية؟
حضر "مأدبة" جمعت وفدا جزائريا بأعضاء من الكونغرس الأمريكي
ترامب يضع الجزائر في قائمة "أصدقاء" أمريكا!
- واشنطن: الجزائر شريك "هام" وضامن للأمن والاستقرار الإقليمي بالمنطقة
- التشريعيات ولجنة مراقبتها والتعاون الاقتصادي والصحراء الغربية في قلب النقاش
أرسلت الإدارة الأمريكية، بمؤشرات تطمين سياسية واقتصادية في اتجاه الجزائر، وفي وقت وضع الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية قائمة بسبع دول ممنوعة من دخول التراب الأمريكي، وصفت الخارجية الأمريكية الجزائر بالشريك الهام، والضامن للاستقرار الإقليمي، تزامنا مع استقبال الكونغرس أعضاء من البرلمان الجزائري بحضور الرئيس دونالد ترامب.
وحسب بيان لمجلس الأمة، فقد تحادث وفد عن البرلمان الجزائري، أمس الأول بواشنطن مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي حول تطور العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة، ويضم الوفد الذي حضر مأدبة فطور نظمها الكونغرس وحضرها الرئيس دونالد ترامب شخصيا، عضو مجلس الأمة حفيظة بن شهيدة ونائب رئيس المجلس الشعبي، جمال بوراس والناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شيهاب ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية-الأمريكية عبد الكريم مهني.
اللقاءات الثلاثة التي عقدت مع عضو مجلس الشيوخ الجمهوري لأوكلاهوما جيم إينوف وعضوي الكونغرس الديمقراطيين وعضوي مجموعة أصدقاء الجزائر ضمن الكونغرس الأمريكي جوزيف كينيدي وجون كونيرس، تطرقت إلى آفاق تطوير العلاقات الثنائية لاسيما الدعم الأمريكي للاستثمار ومسار تنويع الاقتصاد الجزائري.
وتم خلال اللقاء التطرق لمراجعة الدستور الذي كرس أسس دولة القانون ووفر ضمانات جديدة لحماية حريات المواطنين، كما كان موضوع التشريعيات المقررة شهر ماي المقبل، حاضرا خلال اللقاء حسب مصادرنا التي أكدت أن الكونغرس الأمريكي أبدى اهتماما للدور الذي ستلعبه الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في تكريس المسار الديمقراطي، وضمان الشفافية وحياد الإدارة في المواعيد الانتخابية القادمة، والتي لن تتخلى فيها الجزائر عن الملاحظين الدوليين.
المسألة الصحراوية، وملف تقرير مصير الصحراويين، الذي يعد أحد أهم ملفات الدبلوماسية الجزائرية، كان حاضرا في لقاء الكونغرس ـ البرلمان الجزائري، على اعتبار أن تسوية الملف تعد أحد أهم صمامات الأمان والاستقرار في المنطقة المغاربية والإفريقية على حد سواء بحسب العارفين بالملف، خاصة أن هذا الأخير عرف تطورا ملحوظا بحصول المملكة المغربية على عضوية الاتحاد الإفريقي، وجلوسها جنبا إلى جنب مع الصحراء الغربية التي تعتبر عضوا مؤسسا لهذه الهيئة، الذي قرأته العديد من الأطراف الدبلوماسية على أنه انتصار للقضية الصحراوية وضربة أخرى للمخزن المغربي.
كتابة الدولة الأمريكية، وتزامنا مع لقاء الكونغرس ومأدبة الغذاء التي حضرها المقيم الجديد بالبيت الأبيض دونالد ترامب، نشرت بطاقة فنية حول الجزائر، بواشنطن وصفتها فيها بالشريك الهام بسبب عاملي التاريخ والجغرافيا، هذا "الشريك الذي تربطه علاقات قوية بالولايات المتحدة في مجال الدبلوماسية والأمن وتطبيق القانون".
وأثنت الخارجية الأمريكية على الاستقرار الذي تمكنت الجزائر من الحفاظ عليه، رغم الاضطرابات التي هزت دول الجوار، وأثنت على جهودها في تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وذكرت بعضويتها كفاعل في المنتدى العالمي ضد الإرهاب وترأسها مناصفة مع أمريكا مجموعة العمل حول تعزيز القدرات على مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل علاوة على تقديمها دعما لوجيستيا لعمليات حفظ السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وأكدت كتابة الدولة الأمريكية في ما يشبه رسالة التطمين على أهمية الحوار السياسي والعسكري القائم بشكل منتظم بين الجزائر وواشنطن، وزيارات مسؤولين سامين سياسيين وعسكريين من الولايات المتحدة إلى الجزائر السنة الفارطة.
البطاقة الفنية التي نشرتها الخارجية الأمريكية، تأتي في وقت تتوجس غالبية الدول العربية والإسلامية من التوجهات الجديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، التي أبانت أول مؤشراتها العدائية بمنع رعايا 7 بلدان بأغلبية إسلامية من السفر إليها، كما تأتي رسائل الخارجية الأمريكية السياسية والاقتصادية بعد أيام قليلة من مراجعة سفارة أمريكا بالجزائر إجراءات الحصول على تأشيرة دخول أراضيها، وحتى إن كانت قد شملت الشق التنظيمي فقط، من خلال ضبط مواعيد إيداع ملفات الطلبات، حسب توضيحات السفارة الأمريكية للجزائر والتي لم تكن التوضيحات الوحيدة، في حال ما إذا أضفنا إليها تصريحات المتحدث بالبيت الأبيض سين سباير، التي خص فيها الجزائر بالاسم عندما قال إن الجزائر و45 دولة بأغلبية مسلمة غير معنية بمرسوم ترامب المتعلق بقرار منع 7 دول من دخول أراضي بلاده.
فهل هي فعلا رسائل تطمين ومؤشرات جديدة على وجود إرادة سياسية لدى الإدارة الأمريكية بلون جمهوري مغاير عن اللون الديمقراطي، الذي حصر التعاون الجزائري الأمريكي لعدة سنوات في دائرة الشريك في مكافحة الإرهاب فقط، وهل هي بوادر شراكة سياسية واقتصادية وأمنية حقة أم أنها مجرد مجاملة دبلوماسية غير قابلة للترجمة على أرض الواقع؟
2017/02/03 على 21:511
لا نريد أكلا نريد Jeep wrangler بسومة رخيسة عربون محبة ...
السي علي2017/02/03 على 21:552
أولا لماذا تضعون العلم الوطني كخلفية لهذا الكلب؟
ثانيا مادامت أمريكا راضية عنكم فأنتم على ظلال.
ثالثا والله واحد ماعلابالو بينا احنا ماعندنا حتى وزن في العالم بسبب حكومات المرميطة والدجل والكذب.
2017/02/03 على 21:583
لن يستمر ترامب طويلا كرئيس و الخشيه ان نحسب عليه و هو امر غير مشرف و ليس في صالحنا
ابو:شيليا2017/02/03 على 22:004
كل ما في الأمر ......الجزائر أمازيغية ........وعانينا من الإرهاب .....من أيام .....عقبة بن نافع ......الى يومنا هذا.......و أمريكا بعلما .....تعلم خائنة الأعين وماتخفي الصدور....
DZ2017/02/03 على 22:005
ومن متا كان للامريكا صديق عربي
و خصوصا في السياسة الخارجية للبلادان
لا يوجد صديق بل توجد المصلحة فقط .
2017/02/03 على 22:036
حتى نحن نضع امريكا في قائمة اصدقاء الجزائر
زياد - المغرب2017/02/03 على 22:067
سعداتكم ايها المهرولون الى امريكا من له الريادة الاقليمية المغرب ام الجزائر امريكا تعرف مصالحها اكثر منكما .
حروشي - ALGERIA2017/02/03 على 22:098
امريكا من دون مجانين لا تعن شئ.و ترامب احد هؤلاء المجانين.