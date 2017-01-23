وقعه في معرض القاهرة الدولي للكتاب بحضور مثقفين وإعلاميين كتاب "سميائية العنوان" لعيسى ماروك يحظى بإشادة النقاد العرب

وقّع الناقد والشاعر الجزائري عيسى ماروك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ48 الذي يستمر إلى غاية الـ10 فيفري الجاري مؤلفه الموسوم "سيميائية العنوان... دراسة في شعر إبراهيم موسى النحاس" بحضور كتاب وشعراء وإعلاميين حسب ما صرّح به لـ"الشروق".

واستهل عيسى ماروك مشاركته في المعرض بأمسية شعرية نشطها السبت الفارط رفقة نخبة من الشعراء المصريين والعرب، ليقدم في فعالية أخرى كتابه النقدي "سيميائية العنوان دراسة في شعر إبراهيم موسى النحاس" الصادر عن دار "أروقة للدراسات والترجمة" بمصر، وسط اهتمام كبير لعدد من النقاد والكتاب حول المؤلف وقيمته النقدية التي تعكس سيرة الكاتب الإبداعية، حيث يوصف بالشاعر الحداثي الذي له بصمة مميزة في الشعر العربي.

وفي تصريح لـ"الشروق" قال ممثل الجزائر في معرض الكتاب بالقاهرة عيسى ماروك أنّ العمل يتناول الكتابات بوصفها نصوصا موازية شارحة للمتن.

وقال أنّه ركزّ في المؤلف على عتبة العنوان الرئيس بوصفها عتبة قرائية بارزة لها الصدارة على غلاف أي كتاب من جهة ولأنها نص مستقل بذاته دلاليا وبنيويا يفسر المتن ولا يفسر إلا بالمتن.

وأكدّ المتحدث أنّ علاقة العنوان الرئيسي بالعناوين الفرعية والإهداء والاستهلال وأيضا علاقته بالغلاف في هذا العمل تبرز أهم النتائج التي خلص إليها في كتابه من خلال العنوان الموسع أو القصيدة العنوان.

وبالتالي – حسبه - اختيار الشاعر لعناوين قصائد بعينها لتكون عناوين لدواوينه الثلاثة فعلى سبيل المثال (الحزن ينسى أحيانا، كلّ هذه التفاصيل، كشخص عادي) منشؤها العلاقات التناصية بين هذه القصائد وباقي الدواوين من جهة ولأنها المركز الذي تدور حوله كل الأشعار وتطوف بها.