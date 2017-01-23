آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
فتاة فلسطينية تدهس عناصر من شرطة الاحتلال بالقدس
-
وزارة الخارجية لم تتصل بعائلتي الجزائريين المغتالين بكندا
-
أم تنقذ ابنتها من المصعد بركلة!
-
أستاذ جامعي جزائري ضحية هجوم مسجد كيبيك
-
ترقبوا عدد شهر فيفري من مجلة الشروق العربي
-
شاهد عمليات إنقاذ مهاجرين في المتوسط
-
احتجاجات على قرار ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول إلى بلاده
-
هذه العجوز أبكت مصر.. والسبب؟!
-
الثورة المصرية.. ما الذي تحقق من المطالب الشعبية؟
-
اللغة الإنكليزية في الجزائر.. هل تتفوق على الفرنسية؟
رئيس وزراء كندا بكى "حسان" و"بلقاسمي"
وداع مؤثر لجزائريي "كيبك"
أقامت السلطات الكندية، الجمعة، جنازة رسمية مؤثرة لضحايا الاعتداء الذي طال مسجد "كيبك" الكبير مساء الأحد الماضي (19.55 سا بالتوقيت المحلي)، وأسفر عن سقوط ستة ضحايا، إضافة إلى جرح 17 آخرين بنيران طالب كندي في الـ 27 مقرّب من اليمين المتشدد.
في مراسم تشييع حاشدة لجثامين الجزائريين "عبد الكريم حسان" (41 عاما) و"خالد بلقاسمي" (60 عاما) والتونسي "بوبكر الثابتي" (44 عاما) التي واكبها نحو خمسة آلاف شخص بمونريال، كانت المشاهد مؤثرة في حضور "جوستن ترودو" رئيس الوزراء الكندي، و"فيليب كويارد" رئيس وزراء مقاطعة "كيبك"، حيث حرصت السلطات الكندية على توجيه تحية وطنية إلى الضحايا ساعات بعد حادثة تعرض مسجد "خديجة" بالحي الرئيسي لمونريال، وهو سلوك وصفه البرلماني "مارك ميلر" بـ "المقيت".
وجرى ترصيع توابيت الضحايا بثلاثة أكاليل كبيرة من الزهور البيضاء، كما جرى لف تابوتي "حسان" و"بلقاسمي" بالعلم الجزائري، فيما وُضع العلم التونسي على تابوت "الثابتي".
وجرى افتتاح المراسم، بآيات بينات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ "مسعد البلتاجي" أمام حضور منوّع تميّز بحضور مسلمين، مسيحيين ويهود، قبل أن يشدّد رئيس الوزراء الكندي "جوستن ترودو" وهو يغالب الدموع: "هو بلد كامل اهتزّ جراء هذا الاعتداء الوحشي والبغيض، لكن في هذا الظرف المظلم بلدنا متحدّ وأظهر تضامنه".
وأمام ممثلي سائر أطياف الطبقة السياسية الكندية الذين حضروا بكثافة، صاح "فيليب كويارد" رئيس حكومة مقاطعة الفرانكفونية لـ "كيبك": "لا للعنف، لا للاستفزاز، لا للعنصرية، لا لكراهية الأجانب"، وتابع "كويارد" مخاطبا المسلمين الذين يشكلون 1.1 مليون من 36 مليون ساكن في كندا: "اعلموا أنكم هنا في منزلكم الكبير".
وكانت الفرصة متاحة لأبناء الجالية الجزائرية في كندا، للتعبير عن عميق حزنهم للفاجعة، في صورة "محمد لمداني" الذي صرّح مكتئبا: "هو ألم من الصعب التعبير عنه، هو كامن في قلوبنا".
شاهدوا هذه الصورة لمراسم التشييع
AZZOUZ - ORAN2017/02/03 على 21:511
هم شهداء عند ربهم يرزقون....
mohamed2017/02/03 على 21:532
هؤلاءء هم المسؤولون اصحاب المشاعر الصادقة مع شعوبهم مهما كان انتمائهم العرقي و الديني و السياسي و هذه هي المواطنة الحقيقية
ملاحظ2017/02/03 على 22:023
ما لم تراه أبدا في فرنسا وأوروبا رأيناه في كندا بحكومة عادلة وأمينة ورئيسها Justin trudeau نموذج لغربي متفتح مختلف عن باقي الغرب, نظم مراسيم التشييع لضحايا عملية الإرهابية رحمهم الله ففي غرب وخاصة فرنسا لم تندد بالعملية الإرهابية بإسثئناء مرشحين يساريين Benoit hamon وMacron وصورته في عناوين إعلامها بخبر عادي وتبادل لإطلاق نار فقط بعدما تأكدت أن منفذيها غير مسلم قبلها "إرهابي" لأنها ظنت منفذيها مغربي وهنا نرى النفاق والكيل بمكيالين المفضوح خاصة بعملية طعن في متحف Louvre يوم من طرف مصري ولا ضحايا