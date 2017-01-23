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شوارزنيغر لترامب: اترك لي الرئاسة لينام الناس في راحة
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نسب مشاهدة برنامج "ذي إبرينتس"، الذي يقدمه النجم الأمريكي آرنولد شوارزنيغر، وقال إنها انحدرت إلى "درجة كارثية".
ورد شوارزنيغر، على تلك الانتقادات، بالطلب من ترامب أن يعود لتقديم البرنامج مرة أخرى، كما كان يفعل سابقا، ويعطيه الرئاسة وذلك حتى "يستطيع الناس أخيراً أن يناموا بارتياح من جديد".
وأمام حشد مكون من 3500 شخص تقريباً يمثلون كبار قيادات البلاد وممثلي الأديان وسفراء أجانب في الولايات المتحدة، طلب ترامب من الحضور بنبرة لم تخل من السخرية أن يتوجهوا بالدعاء لـ"شوارزنيغر" لتتحسن حظوظه في برنامج "ذي إبرينتس" الذي كان يقدمه ترامب منذ مطلع 2014 وحتى نهاية العام الماضي، وحظي بشهرة واسعة.
وانتقد ترامب في مطلع كلمته في الحفل السنوي للإفطار الوطني للصلاة الذي أقيم بواشنطن (مناسبة دينية سنوية)، نسب مشاهدة "ذي إبرينتس" الذي بات الممثل الأمريكي وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق "آرنولد شوارزنيغر" يقدمه منذ مطلع العام الجاري.
وقال ترامب: "لقد عينوا نجماً سينمائياً كبيراً، كبيراً جداً هو آرنولد شوارزنيغر ليحل محلي، ونحن نعلم ما أصبحت الأمور عليه بعد ذلك".
وطلب الرئيس الأمريكي من الحضور "الدعاء لشوارزنيغر ونسب المشاهدة إذا ما استطعنا ذلك"، مشيرا إلى أنها قد انحدرت إلى "درجة كارثية".
ورداً على ذلك سرعان ما وضع "شوارزنيغر" تسجيلاً مرئياً على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يرد فيه على الرئيس الأمريكي.
وقال شوارزنيغر في التسجيل: "دونالد لدي فكرة عظيمة، لما لا نتبادل الوظائف، تأخذ أنت التلفاز، لأنك خبير في نسب المشاهدة، وأنا أحصل على وظيفتك (الرئاسة) ليستطيع الناس أخيراً أن يناموا بارتياح من جديد".
ومنذ مطلع عام 2004 ظل الملياردير الأمريكي ترامب يقدم "ذي إبرنتيس" على تلفزيون "إن بي سي"، وكان يتنافس في البرنامج ذو الشعبية الشهيرة عدد من رجال الأعمال على كيفية إدارة واحدة من شركات ترامب من أجل أن يحظى بالمنصب وجائزة قدرها 250 ألف دولار، قبل أن يتولى "شوارزنيغر"، تقديمه.
2017/02/03 على 21:391
آرنولد شوارزنيغر رئيس امريكا روعة