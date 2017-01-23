توقيف منفذي السطو على مستودع العطور بالكاليتوس

تعرض صاحب مستودع للعطور ومواد التجميل بالكاليتوس للسطو من طرف مجهولين، على إثرها أبلغ مصالح أمن دائرة براقي.

هذه الأخيرة التي باشرت في تحرياتها وتمكنت الشرطة القضائية في القبض على 4 شبان في العقد الثاني والثالث من العمر متلبسين بحوزتهم المسروقات، وقد أثبتت التحريات أن الموقوفين ترصدوا لعدة محلات تجارية ونفذوا عملية السطو عليها. وتمثلت المحجوزات في 13920علبة من نوع كريم "نيفيا" و2400 قارورة عطر. وبعد تحرير محضر ضدهم أحيلوا على وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش على أساس تهمتي تكوين جماعة أشرار متبوعة بالسرقة الموصوفة، والقضية حاليا موجودة على مكتب قاضي التحقيق لاكتشاف ملابساتها. هذا وقد تم إيداع اثنين منهم الحبس المؤقت فيما وضع بقية المتورطين تحت الرقابة القضائية.