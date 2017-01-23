منفذ هجوم اللوفر مصري

ذكر مصدر مطلع على التحقيق الجاري في الاعتداء الذي استهدف عسكريين الجمعة في باحة متحف اللوفر في باريس، أن المهاجم وصل إلى فرنسا في طائرة قادمة من دبي، وانه قدم نفسه على انه مصري في طلب تأشيرة الدخول.

وأشار المصدر إلى أن الرجل "غير معروف من أجهزة الشرطة الفرنسية"، وقال انه ولد في مصر وان عمره 29 عاما، بحسب المعلومات التي تضمنها طلب التأشيرة. وأضاف أن العمل جار للتحقق من هويته.

وقال مصدر آخر قريب من التحقيق ان الرجل "دخل في 26 جانفي إلى الأراضي الفرنسية".

وهاجم الرجل الذي كان يحمل ساطورا عسكريين أمام متحف اللوفر بعد أن هتف "الله أكبر"، وأطلق أحد العسكريين النار عليه وأصابه بجروح خطيرة، فيما أصيب عسكري آخر بجروح نتيجة الاعتداء.