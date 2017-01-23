تهدف إلى تطوير تقنيات فن تحريك الدمى إطلاق ورشة تكوينية مخصصة لفن العرائس بقسنطينة

تم مؤخرا إطلاق ورشة تكوينية مخصصة لفن العرائس بولاية قسنطينة بمبادرة من مسرح قسنطينة الجهوي تهدف هذه إلى تطوير تقنيات فن تحريك الدمى من خلال التكوين وتحسين نوعية الإنتاجات المسرحية.

وحسب المخرج ياسين تونسي المشرف على تأطير هذه الدورة التكوينية يشارك في هذه الدورة التكوينية عدة فنانين، من بينهم نبيل مساحل ونوال عواد وسليمة العايب وبسام بوكبوس ومحمد العايب وليندة غنام حسبما ذكره المخرج تونسي الذي أضاف بأن هؤلاء الفنانين سيتلقون تكوينا على وجه الخصوص في تقنيات تصميم وصناعة و تحريك الدمى.

وذكر المتحدث بأنه قد سبق له الإشراف على ورشة تكوينية أولى مماثلة في سنة 2015 والتي توجت بإنتاج مسرحية مخصصة للأطفال بعنوان "صانع الخيال" كتب نصها فريد فروج.

وبعد أن أشاد بمبادرة مسرح قسنطينة الجهوي الذي فتح أبوابه للسماح بتألق الفن الرابع وتطوره ووضع جميع الإمكانات التي يتوفر عليها تحت تصرف المواهب الشابة لتمكينهم من البروز وتحسين نوعية العروض المسرحية أردف ذات المخرج بأنه يعول على تنويع العروض بمدينة الجسور المعلقة من أجل إبراز تميز وسمعة وتنافسية الفن الرابع بهذه المدينة العريقة.

وحسب ذات المتحدث فإن هذه الورشة التكوينية المندرجة في إطار ديناميكية مسرح قسنطينة الجهوي لتحسين أداء المواهب الصاعدة ستتوج بانتقاء 5 أو 6 محركي عرائس من أجل تأدية أدوار مسرحية جديدة سيتم إنتاجها بالتعاون بين كل من مسرح قسنطينة الجهوي والجمعية المحلية "أصالة" بعنوان "جحا ديجيتال" عن نص لكنزة مباركي.