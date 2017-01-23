ندد الاتحاد الدولي للصناعات الغازية، بالمتابعة القضائية التي تعرض لها رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال الصناعات الكهربائية "سنتاغ"، المدان من قبل محكمة قالمة بستة أشهر حبسا نافذا.
وراسل الأمين العام للاتحاد الدولي للصناعات الغازية، فلتير سانشيز، وزير العمل والضمان والاجتماعي محمد الغازي، للتدخل فيما سماه انتهاكا للحقوق الأساسية للنقابيين، في قضية المتابعة القضائية ضد رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز "ر. م"، الذي صدر في حقه حكم قضائي بالحبس لمدة ستة أشهر نافذا وغرامة مالية، إثر تبلغيه عن فضيحة تضخيم فواتير الكهرباء لمدة عشر سنوات لثمانية ملايين زبون.
وذكرت المنظمة التي تمثل أكثر من 50 مليون عامل في 140 دولة، أن ما تعرض له رئيس نقابة "سنتاغ" لا يتماشى مع التشريعات القانونية في مجال حماية الحقوق الأساسية لمنظمة العمل الدولية.
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الاتحاد الدولي للصناعات الغازية يراسل الغازي حول نقابة "سنتاغ"
ر.م
ندد الاتحاد الدولي للصناعات الغازية، بالمتابعة القضائية التي تعرض لها رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال الصناعات الكهربائية "سنتاغ"، المدان من قبل محكمة قالمة بستة أشهر حبسا نافذا.
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وراسل الأمين العام للاتحاد الدولي للصناعات الغازية، فلتير سانشيز، وزير العمل والضمان والاجتماعي محمد الغازي، للتدخل فيما سماه انتهاكا للحقوق الأساسية للنقابيين، في قضية المتابعة القضائية ضد رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز "ر. م"، الذي صدر في حقه حكم قضائي بالحبس لمدة ستة أشهر نافذا وغرامة مالية، إثر تبلغيه عن فضيحة تضخيم فواتير الكهرباء لمدة عشر سنوات لثمانية ملايين زبون.
وذكرت المنظمة التي تمثل أكثر من 50 مليون عامل في 140 دولة، أن ما تعرض له رئيس نقابة "سنتاغ" لا يتماشى مع التشريعات القانونية في مجال حماية الحقوق الأساسية لمنظمة العمل الدولية.