العثور على جثة شخص على قارعة الطريق ببجاية

تم، الخميس، العثور على جثة شخص يبلغ من العمر 48 سنة ينحدر- حسب معلوماتنا ـ من قرية مزڤوڤ التابعة لبلدية الضيبان بولاية بجاية، ملقاة على قارعة الطريق الولائي رقم 173 بمنطقة إعياطن ببلدية سوق أوفلى التابعة لدائرة شميني بالولاية ذاتها.

وقد تم نقل الجثة التي لطختها الأوحال، ولا تحمل أي آثار للضرب أو الجرح، من طرف أعوان الحماية المدنية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سيدي عيش لغرض التشريح، بحضور وكيل الجمهورية وفرقة الشرطة العلمية وكذا عناصر الدرك الوطني الذين فتحوا تحقيقا لمعرفة أسباب وفاة الضحية .