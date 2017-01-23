المحققون يشتغلون على شبهة الخيانة الزوجية حبس امرأة وزوجها وشقيقتها بتهمة قتل شاب داخل شقة بتلمسان

أودع وكيل الجمهورية بمحكمة تلمسان، الخميس ، ثلاثة متهمين الحبس الاحتياطي، عن تهمة القتل التي راح ضحيتها شاب في شقة ملك لمغترب بحي النسيم في إيمامة، التابعة لبلدية منصورة بمجمع تلمسان الكبرى.

المتورطون هم امرأة متهمة بالخيانة الزوجية، وهي التي تحوم حولها شبهات أكبر. كما أودع كل من زوجها وشقيقتها الحبس. وفي تفاصيل قضية مقتل شاب بعد تعرضه لطعنات بواسطة خنجر بالشقة، فإن الزوج وهو قريب للمغترب الذي ترك له مفاتيح الشقة، كان قد توجه يوم الحادثة إلى عين المكان، أين تفاجأ بالشقة مُغلقة من الداخل. وبعد محاولات متكررة منه للدخول إلى الشقة، تلقى اتصالا هاتفيا من شقيقة زوجته أكدت له خلاله أنها تحتاجه عاجلا طالبة منه أن يأتي إليها. وهو ما رفضه بعد أن شكّ في كونها هي المتواجدة بشقة قريبه. لتتواصل تفاصيل القصة بعد أن قدمت شقيقة زوجته إلى عين المكان لتتحول الشكوك إلى الزوجة.

وأكد الزوج أن زوجته خرجت والدماء تغطيها بعدها، قبل أن يكتشفوا جثة شاب في العقد الثاني من عمره غارقا في دمائه بالشقة. وخلال التحقيقات تمسّكت الزوجة الموقوفة بنفي كل الاتهامات، ورفضت التعاون مع المحققين، من خلال نفي كل التهم الموجهة إليها، بينما تمسك كل من الزوج وشقيقة الزوجة باعترافاتهما، ليحال الملف على قاضي التحقيق من أجل الفصل فيه.