ألقت مساء الخميس، مصالح الشرطة القضائية بمدينة بسكرة، القبض على شخصين يبلغان من العمر 31 و29 سنة إضافة إلى القاتل الرئيسي، متورطين في جريمة القتل، التي راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 33 سنة على يد شقيقه البالغ من العمر 24 سنة، في حي 726 بمدينة بسكرة.
ووقعت الجريمة مساء الأربعاء، عندما كان الجاني المفترض في حالة سكر شديد، وحدثت مناوشات بينه وبين شباب من الحين دامت إلى ساعات متأخرة من الليل، حينها تدخل شقيق الجاني، لتهدئته وفض المناوشات، لكن الجاني وجه له طعنة غادرة بواسطة خنجر في القلب، ما أدى لوفاته، بغرفة العناية المركزة، في مستشفى بشير بن ناصر. في حين تبقى الدوافع المباشرة للجريمة غامضة بانتظار نتائج التحقيق.
وقد حاول شقيق ثالث للطرفين تضليل المحققين، من خلال الزعم بتعرض الضحية للقتل، من طرف مختل عقليا، لكن اتضح كذبه، وقد تم توقيف الجاني المفترض، وشريكين له أحدهما قام بإخفاء سلاح الجريمة.
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مخمور يقتل شقيقه بطعنة خنجر في القلب ببسكرة
مراد. ب
ألقت مساء الخميس، مصالح الشرطة القضائية بمدينة بسكرة، القبض على شخصين يبلغان من العمر 31 و29 سنة إضافة إلى القاتل الرئيسي، متورطين في جريمة القتل، التي راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 33 سنة على يد شقيقه البالغ من العمر 24 سنة، في حي 726 بمدينة بسكرة.
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ووقعت الجريمة مساء الأربعاء، عندما كان الجاني المفترض في حالة سكر شديد، وحدثت مناوشات بينه وبين شباب من الحين دامت إلى ساعات متأخرة من الليل، حينها تدخل شقيق الجاني، لتهدئته وفض المناوشات، لكن الجاني وجه له طعنة غادرة بواسطة خنجر في القلب، ما أدى لوفاته، بغرفة العناية المركزة، في مستشفى بشير بن ناصر. في حين تبقى الدوافع المباشرة للجريمة غامضة بانتظار نتائج التحقيق.
وقد حاول شقيق ثالث للطرفين تضليل المحققين، من خلال الزعم بتعرض الضحية للقتل، من طرف مختل عقليا، لكن اتضح كذبه، وقد تم توقيف الجاني المفترض، وشريكين له أحدهما قام بإخفاء سلاح الجريمة.