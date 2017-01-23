راسل مؤخرا أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية جنيدي سالم الواقعة بحي ذراع البرج بعاصمة ولاية البويرة، مدير التربية لإخطاره بالحالة الكارثية التي توجد فيها مراحيض المدرسة، ما جعل أبناءهم مجبرين على قضاء حاجاتهم البيولوجية في العراء، وذلك بسبب غياب أبواب دورات المياه والمراحيض عن المؤسسة التعليمية، الأمر الذي يحوّل مساحات كثيرة مجاورة للمدرسة إلى شبه مرحاض مفتوح في الهواء الطلق.
وحسب الأولياء الذين اتصلوا بالشروق لنقل معاناة أبنائهم المتمدرسين بابتدائية جنيدي سالم بذراع البرج، فإن تحطم أبواب المراحيض وغياب النظافة يعرض التلاميذ إلى مخاطر صحية، حيث أن أغلبية التلاميذ عندما يضطرون إلى قضاء حاجاتهم يلجؤون إلى خارج المدرسة ويقضون حاجاتهم بأقصى سرعة ممكنة مخافة أن يطلع أحد المارة على تفاصيل أجسادهم المكشوفة.
وأضاف الأولياء أن حالة المراحيض الكارثية تسببت في التسرب المدرسي في صفوف الفتيات بشكل خاص، لأنه من الصعب عليهن متابعة الدراسة في ظرف يلجأن فيه إلى العراء لقضاء حاجاتهن، وأضاف الأولياء أن التلميذات تتضررن منه بشكل أكبر لأنهن قد تتعرضن لاعتداء أو تحرش وهن بصدد قضاء حاجاتهن في العراء، أما بعض الفتيات فتتكتلن فيما بينهن ويشكلن حائطا بشريا، يخفي وراءه إحداهن ويحميها من نظرات الآخرين حتى تنتهي من قضاء حاجتها ثم تتبادلن الدور.
للتذكير فإن مدرسة جنيدي سالم بعاصمة الولاية، ورغم أنها تتوفر على مراحيض، لكن لا يستعملها أغلبية التلاميذ بسبب عدم توفرها على أبواب أو مياه، حيث لا أحد ينظف ما يخلفه أطفال يقضون حاجتهم ولا يجدون مياها للغسل والتنظيف، قبل أن يعودوا إلى الدرس، وهو حال الكثير من المؤسسات التربوية بالبويرة التي تتوفر على هذه المرافق لكن مع وقف الخدمة، إذ أدى عدم صيانتها وتنظيفها والاهتمام بها إلى تدهور حالتها وتعطلها عن العمل وبالتالي عدم استعمالها.
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أولياء تلاميذ ابتدائية جنيدي سالم يراسلون مدير التربية
تلاميذ بالبويرة يقضون حاجاتهم البيولوجية في العراء
فاطمة عكوش
راسل مؤخرا أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية جنيدي سالم الواقعة بحي ذراع البرج بعاصمة ولاية البويرة، مدير التربية لإخطاره بالحالة الكارثية التي توجد فيها مراحيض المدرسة، ما جعل أبناءهم مجبرين على قضاء حاجاتهم البيولوجية في العراء، وذلك بسبب غياب أبواب دورات المياه والمراحيض عن المؤسسة التعليمية، الأمر الذي يحوّل مساحات كثيرة مجاورة للمدرسة إلى شبه مرحاض مفتوح في الهواء الطلق.
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وحسب الأولياء الذين اتصلوا بالشروق لنقل معاناة أبنائهم المتمدرسين بابتدائية جنيدي سالم بذراع البرج، فإن تحطم أبواب المراحيض وغياب النظافة يعرض التلاميذ إلى مخاطر صحية، حيث أن أغلبية التلاميذ عندما يضطرون إلى قضاء حاجاتهم يلجؤون إلى خارج المدرسة ويقضون حاجاتهم بأقصى سرعة ممكنة مخافة أن يطلع أحد المارة على تفاصيل أجسادهم المكشوفة.
وأضاف الأولياء أن حالة المراحيض الكارثية تسببت في التسرب المدرسي في صفوف الفتيات بشكل خاص، لأنه من الصعب عليهن متابعة الدراسة في ظرف يلجأن فيه إلى العراء لقضاء حاجاتهن، وأضاف الأولياء أن التلميذات تتضررن منه بشكل أكبر لأنهن قد تتعرضن لاعتداء أو تحرش وهن بصدد قضاء حاجاتهن في العراء، أما بعض الفتيات فتتكتلن فيما بينهن ويشكلن حائطا بشريا، يخفي وراءه إحداهن ويحميها من نظرات الآخرين حتى تنتهي من قضاء حاجتها ثم تتبادلن الدور.
للتذكير فإن مدرسة جنيدي سالم بعاصمة الولاية، ورغم أنها تتوفر على مراحيض، لكن لا يستعملها أغلبية التلاميذ بسبب عدم توفرها على أبواب أو مياه، حيث لا أحد ينظف ما يخلفه أطفال يقضون حاجتهم ولا يجدون مياها للغسل والتنظيف، قبل أن يعودوا إلى الدرس، وهو حال الكثير من المؤسسات التربوية بالبويرة التي تتوفر على هذه المرافق لكن مع وقف الخدمة، إذ أدى عدم صيانتها وتنظيفها والاهتمام بها إلى تدهور حالتها وتعطلها عن العمل وبالتالي عدم استعمالها.