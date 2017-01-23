قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، السبت، إن إيران هي "أكبر دولة راعية للإرهاب"، غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات ضد طهران إثر تجربتها الصاروخية البالستية الأخيرة.
وصرح ماتيس خلال مؤتمر صحافي في العاصمة اليابانية طوكيو، إنه "في ما يتعلق بإيران، فهذه هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم"، مشيراً إلى أنه لا يرى ضرورة حالياً لتعزيز عديد الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط.
وأضاف "ليس من الجيد نكران ذلك، وليس من الجيد غض النظر عنه، وفي الوقت نفسه لا أرى أي ضرورة لزيادة عدد قواتنا في الشرق الأوسط في الوقت الحالي".
وتابع "لدينا دائماً القدرة على القيام بذلك، لكن في الوقت الحالي لا أعتقد أنه ضروري".
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، إجراءات عقابية ضد 25 شخصاً وكياناً يشتبه في تقديمهم الدعم اللوجستي أو المادي لبرنامج الصواريخ البالستي الإيراني.
وقد اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران في وقت سابق الجمعة، بأنها "تلعب بالنار" بعد أن اعتبرت الجمهورية الإسلامية تحذيراته بشأن تجربة الصاروخ البالستي "استفزازية ولا أساس لها".
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وزير الدفاع الأمريكي: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب
أ ف ب - الشروق أونلاين
قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، السبت، إن إيران هي "أكبر دولة راعية للإرهاب"، غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات ضد طهران إثر تجربتها الصاروخية البالستية الأخيرة.
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وصرح ماتيس خلال مؤتمر صحافي في العاصمة اليابانية طوكيو، إنه "في ما يتعلق بإيران، فهذه هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم"، مشيراً إلى أنه لا يرى ضرورة حالياً لتعزيز عديد الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط.
وأضاف "ليس من الجيد نكران ذلك، وليس من الجيد غض النظر عنه، وفي الوقت نفسه لا أرى أي ضرورة لزيادة عدد قواتنا في الشرق الأوسط في الوقت الحالي".
وتابع "لدينا دائماً القدرة على القيام بذلك، لكن في الوقت الحالي لا أعتقد أنه ضروري".
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، إجراءات عقابية ضد 25 شخصاً وكياناً يشتبه في تقديمهم الدعم اللوجستي أو المادي لبرنامج الصواريخ البالستي الإيراني.
وقد اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران في وقت سابق الجمعة، بأنها "تلعب بالنار" بعد أن اعتبرت الجمهورية الإسلامية تحذيراته بشأن تجربة الصاروخ البالستي "استفزازية ولا أساس لها".