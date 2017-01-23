أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، عن بدء مناورات عسكرية شرق العاصمة طهران تحت اسم "المدافعون عن سماء الولاية"، وذلك غداة العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران.
وذكرت وكالة أنباء فارس، أن المناورات انطلقت على مساحة 35 ألف كيلومتر مربع، في منطقة سمنان العامة، تحت عنوان "الهمة الجهادية والإرادة الإيرانية والاقتدار الثوري والتصدي للحظر والتهديد".
ويُستخدم في هذه المناورات "مختلف أنواع المنظومات الرادارية والصاروخية ومراكز القيادة والتحكم والحرب الإلكترونية"، بحسب الوكالة.
وأشارت إلى أن الهدف من هذه المناورات هو "عرض الاقتدار والجهوزية الدفاعية الشاملة لمواجهة أي تهديد".
يأتي ذلك، غداة إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 25 شخصية وشركة إيرانية، وذلك للمرة الأولى في عهد الرئيس دونالد ترامب الذي تسلم رئاسة البلاد في العشرين من الشهر الماضي.
وفي اليوم نفسه، وجه الرئيس الأمريكي، تحذيراً ضمنياً لإيران عقب تصاعد حدة التوتر بين البلدين على خلفية إطلاق طهران صاروخاً باليستياً، قبل أيام، قائلاً إن "إيران تلعب بالنار".
وإيران واحدة من الدول الإسلامية السبع التي أمر ترامب بمنع دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة، لمدة ثلاثة أشهر.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
الأكثر تفاعلا
1الإتحاد الأوروبي "يصعق" المغرب بصفقة كهرباء!
2سنغافورة تحكم بضرب دبلوماسي سعودي بالعصا.. لماذا؟
3وداع مؤثر لجزائريي "كيبك"
4رجال أمن يعتدون على صحفي فرنسي وجه سؤالاً إلى لوبان
5نقاط ظل حول "الحلف الجديد" بين المخزن وإسرائيل!
Français English
الرأي
حبيب راشدين
بصمة الدابة من "فريدوم هاوس"
صالح عوض
مشروع القدس ومشروع الفوضى الخلاقة: من ينتصر؟
جمال لعلامي
ديسيديت.. دزو معاهم!
حسين لقرع
عقدة غبريطية اسمها التربية الإسلامية!
سلطان بركاني
رُبّما لا تأتي الظّروف المناسبة!
سليم قلالة
لا علم بلا أخلاق
سي حاج محند م. طيب
الوحدة الوطنية في كتابة الأمازيغية بالحرف العربي.. فلمَ إقصاؤه؟
معلومي ياسين
الكرة الجزائرية في مفترق الطرق
سلطان بركاني
ما تنشره على حسابك.. سيُنشر في صحيفتك
عبد الناصر
ردّوها على "ترامب" إن استطعتم!
الفيديو
فتاة فلسطينية تدهس عناصر من شرطة الاحتلال بالقدس
وزارة الخارجية لم تتصل بعائلتي الجزائريين المغتالين بكندا
أم تنقذ ابنتها من المصعد بركلة!
أستاذ جامعي جزائري ضحية هجوم مسجد كيبيك
ترقبوا عدد شهر فيفري من مجلة الشروق العربي
شاهد عمليات إنقاذ مهاجرين في المتوسط
احتجاجات على قرار ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول إلى بلاده
هذه العجوز أبكت مصر.. والسبب؟!
الثورة المصرية.. ما الذي تحقق من المطالب الشعبية؟
اللغة الإنكليزية في الجزائر.. هل تتفوق على الفرنسية؟
رداً على عقوبات ترامب
إيران تجري مناورات عسكرية تشمل إطلاق صواريخ
الأناضول - الشروق أونلاين
أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، عن بدء مناورات عسكرية شرق العاصمة طهران تحت اسم "المدافعون عن سماء الولاية"، وذلك غداة العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران.
تغطيات ذات صلة
عشرات القتلى والجرحى في انقلاب حافلة تقل طلاباً جنوبي سيناء
قاض أمريكي يعلّق قرار ترامب لحظر السفر
إيران تجري مناورات عسكرية تشمل إطلاق صواريخ
وزير الدفاع الأمريكي: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب
منفذ هجوم اللوفر مصري
وذكرت وكالة أنباء فارس، أن المناورات انطلقت على مساحة 35 ألف كيلومتر مربع، في منطقة سمنان العامة، تحت عنوان "الهمة الجهادية والإرادة الإيرانية والاقتدار الثوري والتصدي للحظر والتهديد".
ويُستخدم في هذه المناورات "مختلف أنواع المنظومات الرادارية والصاروخية ومراكز القيادة والتحكم والحرب الإلكترونية"، بحسب الوكالة.
وأشارت إلى أن الهدف من هذه المناورات هو "عرض الاقتدار والجهوزية الدفاعية الشاملة لمواجهة أي تهديد".
يأتي ذلك، غداة إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 25 شخصية وشركة إيرانية، وذلك للمرة الأولى في عهد الرئيس دونالد ترامب الذي تسلم رئاسة البلاد في العشرين من الشهر الماضي.
وفي اليوم نفسه، وجه الرئيس الأمريكي، تحذيراً ضمنياً لإيران عقب تصاعد حدة التوتر بين البلدين على خلفية إطلاق طهران صاروخاً باليستياً، قبل أيام، قائلاً إن "إيران تلعب بالنار".
وإيران واحدة من الدول الإسلامية السبع التي أمر ترامب بمنع دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة، لمدة ثلاثة أشهر.