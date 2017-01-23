الجيش التركي يعلن مقتل 51 من "داعش" شمالي سوريا

أعلن الجيش التركي، السبت، مقتل 51 مسلحاً من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بينهم أربعة أمراء في التنظيم المتشدد، شمالي سوريا، في اليوم الـ165 لعملية "درع الفرات".

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة التركية، قال فيه إن "هؤلاء الإرهابيين تم تحييدهم في غارات جوية واشتباكات خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأشار البيان إلى أن مجموعات من الجيش السوري الحر تواصل عملياتها شمالي سوريا، تحت غطاء ناري بري وجوي تركي.

ولفت إلى "استهداف 200 هدف للتنظيم، بينها مخابئ ومواقع دفاعية ومنشآت قيادة".

ونوه بأن طائرات تابعة لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نفذت ثماني غارات على مواقع التنظيم في مدينة الباب التابعة لمحافظة حلب، أسفرت عن تدمير موقعين دفاعيين، وسيارة مزودة بسلاح.

كما قصفت طائرات تركية، 65 هدفاً للتنظيم في منطقة الباب، وقرية بزاعة التابعة لها، ما أسفر عن تدمير ثلاث مقرات و65 مبنى، تستخدمها عناصر التنظيم كملاجئ.

ودعماً لقوات الجيش السوري الحر، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أوت الماضي، حملة عسكرية في شمال سوريا.

وانطلقت العملية، تحت اسم "درع الفرات"، بهدف تطهير مدينة جرابلس والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم "داعش" الذي يستهدف تركيا.