ذكرت عدة مصادر مصرية، أن عشرات الأشخاص سقطوا ما بين قتيل وجريح، إثر انقلاب حافلة رحلات كانت تقل طلاباً جامعيين في منطقة الصاعدة في نويبع جنوبي سيناء، الجمعة.
وقال مسؤول في وزارة الصحة، إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم كما أصيب 41 آخرون في الحادث، فيما قالت صحيفة الوطن الخاصة، إن عدد الضحايا ارتفع إلى 20 قتيلاً وعشرات المصابين.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن الدكتور أحمد محفوظ مدير عام الطب العلاجي في مديرية الصحة في جنوب سيناء قوله، إن الحافلة كانت تقل طلاباً من كلية الصيدلة في جامعة الإسكندرية وإن المصابين يتلقون العلاج في مستشفيات شرم الشيخ الدولي ونويبع المركزي ودهب.
وقال العميد عصام خضر مدير العمليات في محافظة جنوب سيناء، إن الطلاب كانوا قادمين من مدينة دهب في طريقهم إلى مدينة نويبع في إطار سياحة اليوم الواحد، إلا أن الحافلة انقلبت قبل دخول نويبع بعشرة كيلومترات في منطقة منحنيات خطرة.
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عشرات القتلى والجرحى في انقلاب حافلة تقل طلاباً جنوبي سيناء
وكالات - الشروق أونلاين
ذكرت عدة مصادر مصرية، أن عشرات الأشخاص سقطوا ما بين قتيل وجريح، إثر انقلاب حافلة رحلات كانت تقل طلاباً جامعيين في منطقة الصاعدة في نويبع جنوبي سيناء، الجمعة.
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وقال مسؤول في وزارة الصحة، إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم كما أصيب 41 آخرون في الحادث، فيما قالت صحيفة الوطن الخاصة، إن عدد الضحايا ارتفع إلى 20 قتيلاً وعشرات المصابين.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن الدكتور أحمد محفوظ مدير عام الطب العلاجي في مديرية الصحة في جنوب سيناء قوله، إن الحافلة كانت تقل طلاباً من كلية الصيدلة في جامعة الإسكندرية وإن المصابين يتلقون العلاج في مستشفيات شرم الشيخ الدولي ونويبع المركزي ودهب.
وقال العميد عصام خضر مدير العمليات في محافظة جنوب سيناء، إن الطلاب كانوا قادمين من مدينة دهب في طريقهم إلى مدينة نويبع في إطار سياحة اليوم الواحد، إلا أن الحافلة انقلبت قبل دخول نويبع بعشرة كيلومترات في منطقة منحنيات خطرة.