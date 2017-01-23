يشيّعان السبت بالجزائر العاصمة وصول جثماني الجزائريين المغتالين في كندا

وصل، صبيحة السبت، جثماني الرعيتين الجزائريين خالد بلقاسمي وعبد الكريم حسان، اللذين قُتلا في الاعتداء الإرهابي على المركز الثقافي الإسلامي الأحد الفارط في كيبك بكندا.

وكان في استقبال جثماني الفقيدين عبد الكريم حسان وخالد بلقاسمي بمطار هواري بومدين مسؤولون بوزارة الشؤون الخارجية وأقارب الضحيتين.

وستقام جنازة الفقيدين ظهر اليوم السبت بالعاصمة بمقبرتي باش جراح وسيدي فرج.

وكانت مدينة كيبيك الكندية، شهدت هجوما إرهابيا استهدف المركز الثقافي الإسلامي في الوقت الذي كان مصلون يؤدون صلاة العشاء، وأسفر الحادث عن مقتل 6 أشخاص بينهم جزائريان وإصابة 8 آخرين.