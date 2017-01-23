أعلن تحالف قوات سوريا الديمقراطية، السبت، بدء مرحلة جديدة من عملياته في مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بهدف إكمال عزل المدينة.
وقال التحالف في بيان، إن العملية تجري "بدعم متزايد لقوات التحالف الدولي سواء عبر تأمين التغطية الجوية لتقدم قواتنا أو عبر المساعدة التي تقدمها فرقها الخاصة لقواتنا في أرض المعركة".
وأضاف "وسيكون اكتمال عملية عزل مدينة الرقة هدفاً أساسياً في هذه المرحلة من حملتنا العسكرية".
وتشن قوات سوريا الديمقراطية عملية عسكرية ضد "داعش" بعد أن حصلت، للمرة الأولى، على مدرعات أمريكية وسط تأكيدات من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على "تقديم المزيد من الدعم".
ونجحت قوات سوريا الديمقراطية، وهي عبارة عن تحالف فصائل عربية وكردية على رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، في طرد تنظيم "داعش" من مناطق عدة في شمال سوريا، بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
وبدأت القوات في 5 نوفمبر حملة "غضب الفرات" لطرد المتشددين من الرقة، وقال مصدر عسكري كردي، الثلاثاء، إن المرحلة القادمة تهدف إلى عزل المدينة نهائياً وقطع الطريق بينها وبين مناطق يسيطر عليها "داعش" في دير الزور.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
الأكثر تفاعلا
1الإتحاد الأوروبي "يصعق" المغرب بصفقة كهرباء!
2سنغافورة تحكم بضرب دبلوماسي سعودي بالعصا.. لماذا؟
3وداع مؤثر لجزائريي "كيبك"
4نقاط ظل حول "الحلف الجديد" بين المخزن وإسرائيل!
5ترامب يهدد إيران
Français English
الرأي
حبيب راشدين
بصمة الدابة من "فريدوم هاوس"
صالح عوض
مشروع القدس ومشروع الفوضى الخلاقة: من ينتصر؟
جمال لعلامي
ديسيديت.. دزو معاهم!
حسين لقرع
عقدة غبريطية اسمها التربية الإسلامية!
سلطان بركاني
رُبّما لا تأتي الظّروف المناسبة!
سليم قلالة
لا علم بلا أخلاق
سي حاج محند م. طيب
الوحدة الوطنية في كتابة الأمازيغية بالحرف العربي.. فلمَ إقصاؤه؟
معلومي ياسين
الكرة الجزائرية في مفترق الطرق
سلطان بركاني
ما تنشره على حسابك.. سيُنشر في صحيفتك
عبد الناصر
ردّوها على "ترامب" إن استطعتم!
الفيديو
فتاة فلسطينية تدهس عناصر من شرطة الاحتلال بالقدس
وزارة الخارجية لم تتصل بعائلتي الجزائريين المغتالين بكندا
أم تنقذ ابنتها من المصعد بركلة!
أستاذ جامعي جزائري ضحية هجوم مسجد كيبيك
ترقبوا عدد شهر فيفري من مجلة الشروق العربي
شاهد عمليات إنقاذ مهاجرين في المتوسط
احتجاجات على قرار ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول إلى بلاده
هذه العجوز أبكت مصر.. والسبب؟!
الثورة المصرية.. ما الذي تحقق من المطالب الشعبية؟
اللغة الإنكليزية في الجزائر.. هل تتفوق على الفرنسية؟
قوات سوريا الديمقراطية تبدأ مرحلة جديدة من هجوم الرقة
رويترز - الشروق أونلاين
أعلن تحالف قوات سوريا الديمقراطية، السبت، بدء مرحلة جديدة من عملياته في مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بهدف إكمال عزل المدينة.
تغطيات ذات صلة
تبرئة 12 محامياً تظاهروا ضد اتفاقية تيران وصنافير
الجيش الأمريكي ينشر فيديو حول هجوم اليمن ثم يسحبه.. لماذا؟
قوات سوريا الديمقراطية تبدأ مرحلة جديدة من هجوم الرقة
عشرات القتلى والجرحى في انقلاب حافلة تقل طلاباً جنوبي سيناء
الجيش التركي يعلن مقتل 51 من "داعش" شمالي سوريا
وقال التحالف في بيان، إن العملية تجري "بدعم متزايد لقوات التحالف الدولي سواء عبر تأمين التغطية الجوية لتقدم قواتنا أو عبر المساعدة التي تقدمها فرقها الخاصة لقواتنا في أرض المعركة".
وأضاف "وسيكون اكتمال عملية عزل مدينة الرقة هدفاً أساسياً في هذه المرحلة من حملتنا العسكرية".
وتشن قوات سوريا الديمقراطية عملية عسكرية ضد "داعش" بعد أن حصلت، للمرة الأولى، على مدرعات أمريكية وسط تأكيدات من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على "تقديم المزيد من الدعم".
ونجحت قوات سوريا الديمقراطية، وهي عبارة عن تحالف فصائل عربية وكردية على رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، في طرد تنظيم "داعش" من مناطق عدة في شمال سوريا، بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
وبدأت القوات في 5 نوفمبر حملة "غضب الفرات" لطرد المتشددين من الرقة، وقال مصدر عسكري كردي، الثلاثاء، إن المرحلة القادمة تهدف إلى عزل المدينة نهائياً وقطع الطريق بينها وبين مناطق يسيطر عليها "داعش" في دير الزور.