قوات سوريا الديمقراطية تبدأ مرحلة جديدة من هجوم الرقة

أعلن تحالف قوات سوريا الديمقراطية، السبت، بدء مرحلة جديدة من عملياته في مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بهدف إكمال عزل المدينة.

وقال التحالف في بيان، إن العملية تجري "بدعم متزايد لقوات التحالف الدولي سواء عبر تأمين التغطية الجوية لتقدم قواتنا أو عبر المساعدة التي تقدمها فرقها الخاصة لقواتنا في أرض المعركة".

وأضاف "وسيكون اكتمال عملية عزل مدينة الرقة هدفاً أساسياً في هذه المرحلة من حملتنا العسكرية".

وتشن قوات سوريا الديمقراطية عملية عسكرية ضد "داعش" بعد أن حصلت، للمرة الأولى، على مدرعات أمريكية وسط تأكيدات من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على "تقديم المزيد من الدعم".

ونجحت قوات سوريا الديمقراطية، وهي عبارة عن تحالف فصائل عربية وكردية على رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، في طرد تنظيم "داعش" من مناطق عدة في شمال سوريا، بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وبدأت القوات في 5 نوفمبر حملة "غضب الفرات" لطرد المتشددين من الرقة، وقال مصدر عسكري كردي، الثلاثاء، إن المرحلة القادمة تهدف إلى عزل المدينة نهائياً وقطع الطريق بينها وبين مناطق يسيطر عليها "داعش" في دير الزور.