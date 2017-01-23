اشتكى المرضى بمستشفى "سليم زميرلي" بالحراش من عدم فتح مصلحة الاستعجالات الطبية، رغم تدشينها من طرف وزير الصحة والسكان شهر جويلية الفارط.
وقال هؤلاء في حديثهم لـ"الشروق"، بأنه لا يعقل أن تتقاعس إدارة المستشفى في فتح مصلحة الاستعجالات التي تستقبل يوميا عددا هائلا من المرضى، كون أن أغلب الحالات توجه إلى مصلحة الاستعجالات، وهم من ضحايا الحوادث المختلفة، خصوصا حوادث المرور، إلى جانب التدخلات العادية لعلاج المرضى أو المصابين بالتسمم الغذائي والحالات المزمنة.
وكان وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، قد أشرف رفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ، على تدشين مصلحة الاستعجالات الجراحية الطبية بمستشفى زميرلي، إلا أنها لحد الساعة لم تدخل الخدمة، فيما يتساءل المرضى عن الأسباب التي أدت لعرقلة خدماتها لغاية اليوم، رغم أن الإدارة تتحجج بنقص الممرضين والأطباء بهذه المصلحة؟
وكشف أحد المواطنين في اتصال مع "الشروق"، أنه في كل مرة يلتحق بمصلحة الاستعجالات بمستشفى زميرلي يتفاجأ بأنها خارج خدمة، رغم تدشينها منذ 7 أشهر من طرف وزير الصحة، مضيفا بأن أغلب المرضى بالبلديات الشرقية للعاصمة يقصدون هذا المستشفى للعلاج.
وناشد المرضى بمستشفى زميرلي، الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة الصحة بضرورة التعجيل في فتح المصلحة حتى يتسنى لقاصديها الاستفادة من خدماتها الصحية.
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رغم تدشينها في شهر جويلية المنصرم
مصلحة الاستعجالات بمستشفى سليم زميرلي خارج الخدمة
نسرين برغل
اشتكى المرضى بمستشفى "سليم زميرلي" بالحراش من عدم فتح مصلحة الاستعجالات الطبية، رغم تدشينها من طرف وزير الصحة والسكان شهر جويلية الفارط.
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مصلحة الاستعجالات بمستشفى سليم زميرلي خارج الخدمة
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وقال هؤلاء في حديثهم لـ"الشروق"، بأنه لا يعقل أن تتقاعس إدارة المستشفى في فتح مصلحة الاستعجالات التي تستقبل يوميا عددا هائلا من المرضى، كون أن أغلب الحالات توجه إلى مصلحة الاستعجالات، وهم من ضحايا الحوادث المختلفة، خصوصا حوادث المرور، إلى جانب التدخلات العادية لعلاج المرضى أو المصابين بالتسمم الغذائي والحالات المزمنة.
وكان وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، قد أشرف رفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ، على تدشين مصلحة الاستعجالات الجراحية الطبية بمستشفى زميرلي، إلا أنها لحد الساعة لم تدخل الخدمة، فيما يتساءل المرضى عن الأسباب التي أدت لعرقلة خدماتها لغاية اليوم، رغم أن الإدارة تتحجج بنقص الممرضين والأطباء بهذه المصلحة؟
وكشف أحد المواطنين في اتصال مع "الشروق"، أنه في كل مرة يلتحق بمصلحة الاستعجالات بمستشفى زميرلي يتفاجأ بأنها خارج خدمة، رغم تدشينها منذ 7 أشهر من طرف وزير الصحة، مضيفا بأن أغلب المرضى بالبلديات الشرقية للعاصمة يقصدون هذا المستشفى للعلاج.
وناشد المرضى بمستشفى زميرلي، الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة الصحة بضرورة التعجيل في فتح المصلحة حتى يتسنى لقاصديها الاستفادة من خدماتها الصحية.