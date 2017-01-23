أطاحت مصالح الأمن الحضري الـ12 بأمن ولاية سطيف، الخميس، بعصابة تتشكل من أربعة أفراد تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة تحترف عمليات النصب والاحتيال، استهدفت شخصين أوهمتهما بعرض سيارتين سياحيتين للبيع، وهذا بعد أن تم الترويج لهما بالاستعانة بموقع متخصص في الترويج لبيع وشراء السيارات على شبكة الأنترنت.
وحسب مصادر الشروق، أن عملية توقيف الجناة جاءت بناء على شكوى أودعها ضحية يقطن بالجزائر العاصمة، تعرض لعملية نصب واحتيال سلب خلالها مبلغا هاما ناهز الـ123 مليون سنتيم، حيث وبعد الاتفاق على شراء سيارة سياحية تم عرضها عبر أحد مواقع الانترنت من قبل هذه العصابة الخطيرة، وبعد إحضار المبلغ الذي تم الاتفاق عليه ووضعه بالسيارة المعروضة للبيع، تعرض المعني لعملية احتيال فور تنقله رفقة المالك المزعوم إلى مقر أحد الفروع البلدية، أين أوهمه هذا الأخير بأن وضعية السيارة غير سليمة، ووجب تعديلها ليغادر المكان إلى غير رجعة، وذلك على متن السيارة والمبلغ المالي متواجد بداخلها، مستغلا ثقة وسذاجة الزبون.
وبعد فتح تحقيق معمق في ملابسات القضية، تمكن عناصر الأمن من توقيف أحد أفراد العصابة، مع تحديد هويات باقي أفراد العصابة التي اتضح أنها تحترف هذا النشاط، الذين تم توقيفهم تباعا. وبعد تحويل المشتبه فيهم الأربعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، الذي أحالهم بدوره أمام قاضي المثول الفوري الذي أصدر في حق اثنين منهما أمرا يقضي بإيداعهما رهن الحبس، فيما استفاد الآخران من استدعاءين مباشرين.
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تعرض سيارات للبيع للإيقاع بضحاياها
عصابة بسطيف تستغل مواقع انترنت للنصب على المواطنين
سمير منصوري
أطاحت مصالح الأمن الحضري الـ12 بأمن ولاية سطيف، الخميس، بعصابة تتشكل من أربعة أفراد تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة تحترف عمليات النصب والاحتيال، استهدفت شخصين أوهمتهما بعرض سيارتين سياحيتين للبيع، وهذا بعد أن تم الترويج لهما بالاستعانة بموقع متخصص في الترويج لبيع وشراء السيارات على شبكة الأنترنت.
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وحسب مصادر الشروق، أن عملية توقيف الجناة جاءت بناء على شكوى أودعها ضحية يقطن بالجزائر العاصمة، تعرض لعملية نصب واحتيال سلب خلالها مبلغا هاما ناهز الـ123 مليون سنتيم، حيث وبعد الاتفاق على شراء سيارة سياحية تم عرضها عبر أحد مواقع الانترنت من قبل هذه العصابة الخطيرة، وبعد إحضار المبلغ الذي تم الاتفاق عليه ووضعه بالسيارة المعروضة للبيع، تعرض المعني لعملية احتيال فور تنقله رفقة المالك المزعوم إلى مقر أحد الفروع البلدية، أين أوهمه هذا الأخير بأن وضعية السيارة غير سليمة، ووجب تعديلها ليغادر المكان إلى غير رجعة، وذلك على متن السيارة والمبلغ المالي متواجد بداخلها، مستغلا ثقة وسذاجة الزبون.
وبعد فتح تحقيق معمق في ملابسات القضية، تمكن عناصر الأمن من توقيف أحد أفراد العصابة، مع تحديد هويات باقي أفراد العصابة التي اتضح أنها تحترف هذا النشاط، الذين تم توقيفهم تباعا. وبعد تحويل المشتبه فيهم الأربعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، الذي أحالهم بدوره أمام قاضي المثول الفوري الذي أصدر في حق اثنين منهما أمرا يقضي بإيداعهما رهن الحبس، فيما استفاد الآخران من استدعاءين مباشرين.