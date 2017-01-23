"الضحية" شريك للمعتدين في عمليات سرقة عصابة تسرق شاحنة شاب وتصوره في أوضاع مخلة ببسكرة

تمكنت عناصر الأمن الحضري الثامن بأمن ولاية بسكرة الجمعة، من تفكيك مجموعة أشرار متكونة من 8 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين (20 و30 سنة) منهم فتاة قاصر لا تزال في حالة فرار بعد تورطهم في الإعداد لجناية والسرقة وحجز شخص من دون إذن والتعذيب والفعل المخل بالحياء وتصوير فيديوهات خليعة للضحية وإعدادها للنشر بالهاتف النقال والتي كان ضحيتها شخص عمره 24 سنة تمكن حسب شكواه من الإفلات من قبضة هذه المجموعة والاتصال بعناصر الأمن الحضري بسيدي غزال بعاصمة الولاية.

وحيثيات هذه القضية بحسب بيان لمصالح الأمن تشير إلى تلقي شكوى من شخص مفادها تعرضه للحجز والتعذيب والتصوير بالهاتف النقال مع سرقة شاحنته من نوع (هيربين) مؤكدا أنه تمكن من مغافلة عناصر المجموعة وهم متواجدون بالمرآب مكان الاعتداء عليه ليتمكن من الفرار والاتصال مباشرة بمصالح الشرطة التي تنقلت على الفور إلى مكان تواجد المرآب المذكور ومداهمته وتوقيف (3) أشخاص كانوا بداخله وبتفحص هواتفهم النقالة عثر في ذاكرتها على أشرطة فيديو للضحية وهو تحت التعذيب والتنكيل.

وبمواصلة التحقيق تم توقيف شخصين آخرين متورطين كانا متلبسين على متن الشاحنة المسروقة وبتوسيع التحري تم توقيف شخص آخر بعد مداهمة مسكنه فيما يبقى البحث جاريا عن فتاة قاصر تبين أنها شريكة مع المجموعة، وباستكمال التحقيق تبين لمصالح الأمن أن الضحية صاحب الشكوى هو عضو في جمعية الأشرار التي تم تفكيكها وهو شريك في السرقات التي قامت بها وعملية الحجز والتعذيب كانت ناتجة عن وقوع خلاف بينهم، كما تبين تورط هذه المجموعة في سرقات أخرى لعتاد فلاحي بسيدي عقبة ومحل تجاري ببسكرة.