الدكتور قلالة يختتم خمسينية الإعلان الرسمي الأول لقانون البلدية بتيبازة

اختتمت ،الخميس، الأبواب المفتوحة حول خمسينية الإعلان الرسمي الأول لقانون البلدية بالجزائر الذي نظمته بلديات ولاية تيبازة لمدة أسبوع بهدف إطلاع المواطنين على نشاطات الجماعات المحلية والتطوّر الذي شهده أداء مصالح البلدية منذ الاستقلال.

وتميزت احتفالات بلدية بوسماعيل بهذه المناسبة بتنظيم معرض للصور ببهو مصلحة الحالة المدنية يبرز نشاطات البلدية منذ نشأتها، كما عرضت من خلال شاشة عملاقة مختلف نشاطاتها والإنجازات التي جسدتها فضلا عن مختلف الإحصائيات المتعلقة بالحالة المدنية.

واختتمت الاحتفالية بمحاضرة نشطها أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر الدكتور سليم قلالة حول الجماعات المحلية ومفهوم الديمقراطية التشاركية، وحضرتها مختلف السلطات المحلية للدائرة والبلدية وتلاميذ المدارس، حيث أبرز فيها أهمية تحديث الإدارة وانفتاحها على المواطن من خلال إشراكه في القرارات المتخذة وإطلاعه على كل مداولات المجلس البلدي باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي لتجسيد سياسة الديمقراطية التشاركية.

وأشار الدكتور قلالة إلى ضرورة استعمال التطوّر التكنولوجي والوسائط الاجتماعية والاقتداء بالدول الأجنبية التي سمحت للمواطن بمتابعة كل كبيرة وصغيرة تخص بلديتهم من منزله، وحتى استخراج الوثائق تتم عبر الأنترنت، ولقيت محاضرة الدكتور استحسان التلاميذ وعمال البلدية الذين تابعوا المحاضرة باهتمام.