استئناف نقل المسافرين من الدول الممنوعة من دخول أمريكا

أ ف ب - الشروق أونلاين

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، السبت، أنها ستستأنف نقل رعايا سبع دول منعوا في الأيام الأخيرة من دخول الولايات المتحدة، بعد أن علق قاض فيدرالي أمريكي مرسوم دونالد ترامب ضد الهجرة.

وقال موقع الشركة، أنها ستطبق التعليمات الجديدة طالما يحمل المسافرون تأشيرات صالحة.

وأكد البيان: "سيسمح لرعايا الدول السبع (العراق وإيران وليبيا والصومال السودان وسوريا واليمن) وكل اللاجئين الذين يحملون تأشيرات صالحة أو إقامة دائمة (بطاقة خضراء) الدخول إلى الولايات المتحدة".

واتخذ القرار بعد أن علق، الجمعة، قاض فيدرالي من سياتل مرسوم الرئيس الأمريكي الذي يحظر دخول رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة وكل اللاجئين إلى الولايات المتحدة.

واحتجز رعايا من الدول السبع في الأيام الأخيرة في المطارات الأمريكية لدى وصولهم أو منعوا من الصعود إلى رحلات متجهة إلى أمريكا في دول أخرى، ما أثار احتجاجات دولية وإدانات من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

والخطوط الجوية القطرية التي تسير رحلات إلى 15 مدينة أمريكية منها نيويورك وأتلانتا وشيكاغو التزمت في مرحلة أولى بالحظر.

وفي مصر، قال مسؤول مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن سلطات مطار القاهرة تلقت "إخطاراً من إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لشركات الطيران يفيد بتعليق قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر سفر مواطني 7 جنسيات والسماح لهم بالسفر على الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة".

وتابع المسؤول، أن البلاغ صدر عن مطار جي.إف كينيدي في نيويورك.

وكان قاض فيدرالي علق، الجمعة، مؤقتاً المرسوم الذي أصدره الرئيس الأمريكي مستهدفاً سبع دول إسلامية، لكن البيت الأبيض وعد بالرد على هذا الإجراء الذي يدشن مرحلة من المواجهة بين القضاء الفيدرالي وترامب ويشكل ضربة قانونية قاسية لقراره.

وهذا التعليق المؤقت من قبل القاضي جيمس روبرت يسري على كامل الأراضي الأمريكية.

ولم يتأخر رد البيت الأبيض الذي أكد أن "وزير العدل ينوي تقديم طعن عاجل" من أجل تطبيق القانون وإلغاء قرار القاضي روبرت.