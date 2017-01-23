حجز 7 قناطير مخدرات بتلمسان وتيسمسيلت

date 2017/02/04 views 187 comments 1
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icon-writer نوارة. ب

صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية

أوقفت عناصر الدرك الوطني 9 تجار مخدرات وحجزوا 7 قناطير من السموم المغربية.

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وأوضح بيان وزارة الدفاع، أنه في إطار تأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، وعلى اثر عمليات منفصلة نفذت بكل من تلمسان وتيسمسيلت، أوقف عناصر الدرك 9  تجار مخدرات وحجزوا 7 قناطير من الكيف، وبالوادي وبرج باجي مختار وإليزي، ضبطت مفارز للجيش الوطني، 8 مهربين وحجزت شاحنتين ومركبة رباعية الدفع.

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