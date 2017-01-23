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حجز 7 قناطير مخدرات بتلمسان وتيسمسيلت
أوقفت عناصر الدرك الوطني 9 تجار مخدرات وحجزوا 7 قناطير من السموم المغربية.
وأوضح بيان وزارة الدفاع، أنه في إطار تأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، وعلى اثر عمليات منفصلة نفذت بكل من تلمسان وتيسمسيلت، أوقف عناصر الدرك 9 تجار مخدرات وحجزوا 7 قناطير من الكيف، وبالوادي وبرج باجي مختار وإليزي، ضبطت مفارز للجيش الوطني، 8 مهربين وحجزت شاحنتين ومركبة رباعية الدفع.
العباسي - الجزائر ارض الله2017/02/04 على 17:131
انها هدايا انضمام المنتفخ للاتحاد الافريقي للاسف اتحاد البارود يعني فارغ