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عودة الاضطرابات الجوية بداية من هذا الأحد
رياح قوية بسرعة 80 كلم في الساعة على أغلب الولايات
حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من رياح قوية تصل سرعتها 80 كلم/ساعة ابتداء من هذا الأحد.. وأوضحت نشرية خاصة، السبت، أن سرعة الرياح تصل الى 60 كلم/سا في الولايات الغربية: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة مستغانم، غليزان، تيارت، وذلك ابتداء الأحد وحتى تاسعة مساء.
كما ستعرف ولايات الشلف وتيبازة، عين الدفلى، تيسمسلت، المدية، البليدة، العاصمة، بومرداس، تيزي وزو والبويرة، رياحا قوية ابتداء من الأحد على التاسعة صباحا إلى غاية الاثنين على الساعة الثالثة مساء.
وأضافت النشرية أن ولايات الشرق الجزائري ستعرف أيضا هبوب رياح قوية قد تصل سرعتها إلى 80 كلم /سا وهي بجاية ، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، خنشلة، باتنة، تبسة، المسيلة، بسكرة، وذلك ابتداء من منتصف اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء منتصف الليل.
تلميذ البشير بوكثير - رأس الوادي2017/02/04 على 17:311
نسألك اللهم غيثا نافعا غير ضار.