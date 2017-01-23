دعا إلى وحدة صف المعارضة بن فليس "منزعج" من الأزمة بين حمس وجيل جديد

دعا حزب طلائع الحريات الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، السبت، الأطراف المنضوية تحت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، إلى الحفاظ على وحدة الصف، وذلك أياما بعد حرب كلامية بين حزبي جيل جديد وحركة مجتمع السلم.

وجاء في بيان للمكتب السياسي للحزب أنه يناشد "سائر الأحزاب والتنظيمات والشخصيات الوطنية، المنضوية تحت راية الانتقال الديمقراطي التي ترفعها هيئة التشاور والمتابعة، بالحفاظ على وحدة صف المعارضة الوطنية، التي تمثل مكسبا ثمينا بالنسبة للقضية الديمقراطية في بلادنا ولعصرنة المنظومة السياسية الوطنية".

وأوضح أن هذا هو "بصفتها المعبر الوحيد للخروج من الانسداد السياسي الراهن، ولتجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة ولتجنيب البلد سوء عواقب التوترات الاجتماعية المتصاعدة".

وأعلن الحزب، الذي قاطع الانتخابات التشريعية "تمسكه بالعمل الوحدوي للمعارضة الوطنية، في خدمة مشروع الانتقال الديمقراطي".

وقبل أيام دعا جيلالي سفيان رئيس حزب جيد جديد، حركة مجتمع السلم إلى مغادرة هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، بدعوى عقدها صفقة مع النظام.

وردت الحركة على هذه الاتهامات بالنفي، مطالبة جيلالي سفيان، بالتزام حدوده كعضو في التحالف ليس له وصاية على الآخرين.