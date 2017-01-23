نظرًا للدور الثقافي المتميز لجزائر الأحرار ملتقى المثقفين المقدسي بفلسطين يختار ميهوبي شخصية العام الثقافية لـ2017

اختار ملتقى المثقفين المقدسي بفلسطين وزير الثقافة عز الدين ميهوبي شخصية العام الثقافية 2017 وهذا "لدوره في دعم الثقافة والمثقفين في العالم العربي، ونظرًا للدور الثقافي المتميز لجزائر الأحرار ودعمها المتواصل للقضية الفلسطينية".

وينتظر أن يتم الإعلان عن هذا الإختيار في مهرجان زهرة المدائن بالقدس في مطلع مارس القادم، ويضاف اسم شخصيات عربية اختيرت سابقا كرئيس الوزارء الفلسطيني السابق أحمد قريع سنة 2013 ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني سنة 2014، وفي 2015 اختير حاكم الشارقة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي..