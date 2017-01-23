اختار ملتقى المثقفين المقدسي بفلسطين وزير الثقافة عز الدين ميهوبي شخصية العام الثقافية 2017 وهذا "لدوره في دعم الثقافة والمثقفين في العالم العربي، ونظرًا للدور الثقافي المتميز لجزائر الأحرار ودعمها المتواصل للقضية الفلسطينية".
وينتظر أن يتم الإعلان عن هذا الإختيار في مهرجان زهرة المدائن بالقدس في مطلع مارس القادم، ويضاف اسم شخصيات عربية اختيرت سابقا كرئيس الوزارء الفلسطيني السابق أحمد قريع سنة 2013 ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني سنة 2014، وفي 2015 اختير حاكم الشارقة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي..
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
الأكثر تفاعلا
1كتاب "سميائية العنوان" لعيسى ماروك يحظى بإشادة النقاد العرب
2إطلاق ورشة تكوينية مخصصة لفن العرائس بقسنطينة
3الجزائر تفرض التعدد النقابي في اتحاد الناشرين العرب
4تظاهرة "الصحراء تلهم" تحتفي بتراث الجنوب الجزائري
5ملتقى المثقفين المقدسي بفلسطين يختار ميهوبي شخصية العام الثقافية لـ2017
Français English
الرأي
حبيب راشدين
بصمة الدابة من "فريدوم هاوس"
صالح عوض
مشروع القدس ومشروع الفوضى الخلاقة: من ينتصر؟
جمال لعلامي
ديسيديت.. دزو معاهم!
حسين لقرع
عقدة غبريطية اسمها التربية الإسلامية!
سلطان بركاني
رُبّما لا تأتي الظّروف المناسبة!
سليم قلالة
لا علم بلا أخلاق
سي حاج محند م. طيب
الوحدة الوطنية في كتابة الأمازيغية بالحرف العربي.. فلمَ إقصاؤه؟
معلومي ياسين
الكرة الجزائرية في مفترق الطرق
سلطان بركاني
ما تنشره على حسابك.. سيُنشر في صحيفتك
عبد الناصر
ردّوها على "ترامب" إن استطعتم!
الفيديو
منتخبا مصر والكاميرون يستعدّان لخوض معترك المشهد الختامي
فتاة فلسطينية تدهس عناصر من شرطة الاحتلال بالقدس
وزارة الخارجية لم تتصل بعائلتي الجزائريين المغتالين بكندا
أم تنقذ ابنتها من المصعد بركلة!
أستاذ جامعي جزائري ضحية هجوم مسجد كيبيك
ترقبوا عدد شهر فيفري من مجلة الشروق العربي
شاهد عمليات إنقاذ مهاجرين في المتوسط
احتجاجات على قرار ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول إلى بلاده
هذه العجوز أبكت مصر.. والسبب؟!
الثورة المصرية.. ما الذي تحقق من المطالب الشعبية؟
نظرًا للدور الثقافي المتميز لجزائر الأحرار
ملتقى المثقفين المقدسي بفلسطين يختار ميهوبي شخصية العام الثقافية لـ2017
ق.ث
اختار ملتقى المثقفين المقدسي بفلسطين وزير الثقافة عز الدين ميهوبي شخصية العام الثقافية 2017 وهذا "لدوره في دعم الثقافة والمثقفين في العالم العربي، ونظرًا للدور الثقافي المتميز لجزائر الأحرار ودعمها المتواصل للقضية الفلسطينية".
تغطيات ذات صلة
ملتقى المثقفين المقدسي بفلسطين يختار ميهوبي شخصية العام الثقافية لـ2017
إطلاق ورشة تكوينية مخصصة لفن العرائس بقسنطينة
كتاب "سميائية العنوان" لعيسى ماروك يحظى بإشادة النقاد العرب
تظاهرة "الصحراء تلهم" تحتفي بتراث الجنوب الجزائري
الجزائر تفرض التعدد النقابي في اتحاد الناشرين العرب
وينتظر أن يتم الإعلان عن هذا الإختيار في مهرجان زهرة المدائن بالقدس في مطلع مارس القادم، ويضاف اسم شخصيات عربية اختيرت سابقا كرئيس الوزارء الفلسطيني السابق أحمد قريع سنة 2013 ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني سنة 2014، وفي 2015 اختير حاكم الشارقة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي..