وزارة الداخلية تشرع رسميا في استقبال الملفات 8 وثائق للراغبين في الترشح للبرلمان وآخر أجل 5 مارس

شرعت وزارة الداخلية، في تسليم استمارة الترشح للتشريعيات القادمة، ودعت إلى التقدم من مصالحها وسحب الوثائق اللازمة لتكوين ملف الترشح، كما أنهت إلى علم الأحزاب السياسية بأنها شرعت في استقبال ملفات الإيداع التي ستنقضي آجالها في 5 مارس القادم.

وبعد استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة أطلقت وزارة الداخلية عملية سحب وإيداع ملفات الترشح للتشريعات، الذي سيكون على مستوى المصالح المختصة بالولاية أو بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لكل دائرة انتخابية من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة أو إذا تعذر عليه ذلك، من طرف المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب مقابل وصل استلام.

وأفاد بيان للوزارة أن الوثائق تتمثل في شكل حافظة ملف تتضمن استمارة التصريح بالترشح واستمارة المعلومات الشخصية واستمارات اكتتاب التوقيعات لقوائم المترشحين الأحرار وقوائم المترشحين التي تقدم تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية لا تستوفي الشروط المنصوص في القانون المتعلق بنظام الانتخابات.

وقال البيان، إن تسليم الوثائق يتم بناء على تقديم ممثل الراغبين في الترشح المخول قانونا رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين مع وجوب أن يرفق التصريح بالترشح بملف خاص لكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة متكون من شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء ،و مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية، شهادة الجنسية، صورة شمسية وشهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج.