آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
منتخبا مصر والكاميرون يستعدّان لخوض معترك المشهد الختامي
-
فتاة فلسطينية تدهس عناصر من شرطة الاحتلال بالقدس
-
وزارة الخارجية لم تتصل بعائلتي الجزائريين المغتالين بكندا
-
أم تنقذ ابنتها من المصعد بركلة!
-
أستاذ جامعي جزائري ضحية هجوم مسجد كيبيك
-
ترقبوا عدد شهر فيفري من مجلة الشروق العربي
-
شاهد عمليات إنقاذ مهاجرين في المتوسط
-
احتجاجات على قرار ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول إلى بلاده
-
هذه العجوز أبكت مصر.. والسبب؟!
-
الثورة المصرية.. ما الذي تحقق من المطالب الشعبية؟
وزارة الداخلية تشرع رسميا في استقبال الملفات
8 وثائق للراغبين في الترشح للبرلمان وآخر أجل 5 مارس
شرعت وزارة الداخلية، في تسليم استمارة الترشح للتشريعيات القادمة، ودعت إلى التقدم من مصالحها وسحب الوثائق اللازمة لتكوين ملف الترشح، كما أنهت إلى علم الأحزاب السياسية بأنها شرعت في استقبال ملفات الإيداع التي ستنقضي آجالها في 5 مارس القادم.
وبعد استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة أطلقت وزارة الداخلية عملية سحب وإيداع ملفات الترشح للتشريعات، الذي سيكون على مستوى المصالح المختصة بالولاية أو بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لكل دائرة انتخابية من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة أو إذا تعذر عليه ذلك، من طرف المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب مقابل وصل استلام.
وأفاد بيان للوزارة أن الوثائق تتمثل في شكل حافظة ملف تتضمن استمارة التصريح بالترشح واستمارة المعلومات الشخصية واستمارات اكتتاب التوقيعات لقوائم المترشحين الأحرار وقوائم المترشحين التي تقدم تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية لا تستوفي الشروط المنصوص في القانون المتعلق بنظام الانتخابات.
وقال البيان، إن تسليم الوثائق يتم بناء على تقديم ممثل الراغبين في الترشح المخول قانونا رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين مع وجوب أن يرفق التصريح بالترشح بملف خاص لكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة متكون من شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء ،و مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية، شهادة الجنسية، صورة شمسية وشهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج.
kamel - tipasa2017/02/04 على 21:351
الوثائق المطلوبة للدخول الى قبة النوم في العسل (بر الامان ) هي شهادة في التبلعيط و طول اللسان وشهادة الكذب و النفاق وشهادة الكسل درجة اولى و ان يكون وجهك صحيح وان اردت ان تضمن الفوز مسبقا حتى بدون ان ينتخب عليك احد حتى ولو كنت اغبى الاغبياء و منبوذا من طرف المجتمع فعليك ان تترشح مع احزاب الدمار الشامل الافلان و الراندو