كشف الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال التغريدة التي أطلقها عبر صفحته في تويتر أنه سيستقبل ممثلين عن طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان، هذا الأحد، في حدود الساعة الثالثة مساء، بقصر الحكومة للنظر في مشاكلهم العالقة منذ مدة والتي دفعتهم إلى الدخول في إضراب عن الدراسة منذ أسابيع.
وقال سلال عبر تغريدة أخرى أطلقها الأسبوع المنصرم، إنه سيتقبل ممثلين عن الطلبة فور عودته من أديس أبابا بعد مشاركته في القمة الإفريقية، ليطلق أول أمس تغريدة أخرى يكشف فيها عن موعد اللقاء المقرر هذا المساء، وسيتم خلال اللقاء مناقشة أهم المطالب البيداغوجية للطلبة وإيجاد حلول جذرية ترضي الطرفين، وتعد هذه الخطوة من طرف الوزارة الأولى لامتصاص غضب الطلبة الذين لم يتوقفوا إلى غاية اللحظة عن المطالبة بحقوقهم، والمتمثلة أساسا في إيجاد حل لمشكل مناصب العمل، حيث يجد معظم المتخرجين من الصيدلة أنفسهم في الشارع من دون عمل، بسبب انعدام فرصة عمل في الاختصاص بعد قضاء 6 سنوات كاملة في الدراسة الجامعية.
كما أكد الطلبة المضربون على ضرورة تدخل الوزارة من أجل رفع ما وصف بالظلم في حقهم، خاصة ما تعلق بفتح تخصصات تضم المتخرجين من الصيدلة، في وقت تعطى الأولوية لطلبة الطب، إذ لا يتعدى عدد المناصب المخصصة لطلبة الصيدلة 2 بالمائة مقارنة بطلبة الطب، مع مراعاة سلم التنقيط في التوظيف، من خلال إدراج مهنة الصيدلة ضمن التصنيف 16، مع إعادة مهنة الصيدلة إلى مكانتها الحقيقة وإعادة الاعتبار لهذا التخصص الهام. فضلا عن فتح تخصص الدكتوراه أمام المتخرجين من قسم الصيدلة ورفع عدد المناصب.
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خلال التغريدة التي أطلقها عبر صفحته في تويتر
سلال يستقبل طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان اليوم بقصر الحكومة
آمال عيساوي
كشف الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال التغريدة التي أطلقها عبر صفحته في تويتر أنه سيستقبل ممثلين عن طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان، هذا الأحد، في حدود الساعة الثالثة مساء، بقصر الحكومة للنظر في مشاكلهم العالقة منذ مدة والتي دفعتهم إلى الدخول في إضراب عن الدراسة منذ أسابيع.
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وقال سلال عبر تغريدة أخرى أطلقها الأسبوع المنصرم، إنه سيتقبل ممثلين عن الطلبة فور عودته من أديس أبابا بعد مشاركته في القمة الإفريقية، ليطلق أول أمس تغريدة أخرى يكشف فيها عن موعد اللقاء المقرر هذا المساء، وسيتم خلال اللقاء مناقشة أهم المطالب البيداغوجية للطلبة وإيجاد حلول جذرية ترضي الطرفين، وتعد هذه الخطوة من طرف الوزارة الأولى لامتصاص غضب الطلبة الذين لم يتوقفوا إلى غاية اللحظة عن المطالبة بحقوقهم، والمتمثلة أساسا في إيجاد حل لمشكل مناصب العمل، حيث يجد معظم المتخرجين من الصيدلة أنفسهم في الشارع من دون عمل، بسبب انعدام فرصة عمل في الاختصاص بعد قضاء 6 سنوات كاملة في الدراسة الجامعية.
كما أكد الطلبة المضربون على ضرورة تدخل الوزارة من أجل رفع ما وصف بالظلم في حقهم، خاصة ما تعلق بفتح تخصصات تضم المتخرجين من الصيدلة، في وقت تعطى الأولوية لطلبة الطب، إذ لا يتعدى عدد المناصب المخصصة لطلبة الصيدلة 2 بالمائة مقارنة بطلبة الطب، مع مراعاة سلم التنقيط في التوظيف، من خلال إدراج مهنة الصيدلة ضمن التصنيف 16، مع إعادة مهنة الصيدلة إلى مكانتها الحقيقة وإعادة الاعتبار لهذا التخصص الهام. فضلا عن فتح تخصص الدكتوراه أمام المتخرجين من قسم الصيدلة ورفع عدد المناصب.