تنظمه الهيئة الملكية الأردنية للأفلام ومعهد" ساندانس" برنامج "راوي" يفتح باب التسجيل أمام كتاب السيناريو الجزائريين والعرب

كشفت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام عن فتح باب التسجيل في الدورة الثالثة عشر من برنامج "راوي لكُتَّاب السيناريو" لإتاحة الفرصة لكُتّاب السيناريو العرب بما فيهم الجزائريين لتطوير مشروعاتهم الروائية تحت إشراف مؤلفين محترفين.

وحسب ما نشرته الهيئة على موقعها الإلكتروني فإنّ اللقاء يتم ذلك عبر جلسات فردية مكثفة مع المشاركين من الدول العربية تمكنهم من التعمق بمشاريعهم والعمل على إنماء مهاراتهم الروائية، وتبادل الأفكار للوصول إلى حلول إبداعية في المراحل المختلفة من كتابة السيناريو.

وتستقبل الهيئة طلبات المشاركة حتى منتصف ليل الـ5 مارس المقبل بتوقيت الأردن، في حين تكون مدة الورشة 5 أيام تبدأ في 7 جويلية وتنتهي في 11 من الشهر ذاته.

وتُنظم ورشات "راوي لكتاب السيناريو" بالتعاون مع معهد "ساندانس"، وقد وصل عدد كُتَّاب السيناريو العرب الذين دعمتهم الورشة في دوراتها السابقة إلى أكثر من 70 مؤلفا.

ويشار إلى أنّ يتم تقديم الأعمال عن طريق ملء نموذج الطلبات في نسخته الإلكترونية Word عبر الرابط www.film.jo/Contents/How-To-Applyar.aspx أو إرساله من خلال البريد الإلكتروني rawi@film.jo باللغة الإنجليزية أو العربية، كما يجب أن يكون المتقدمون من كتّاب السيناريو العرب المستقلين بغض النظر عن بلدهم أو مكان إقامتهم، وأن تكون مشاريعهم هي الروائية الطويلة الأولى أو الثانية.

وأطلق برنامج"راوي" في العام 2005 وهو عبارة عن ورشة عمل متخصصة في كتابة السيناريو وتطويره، تتاح من خلاله لكتاب السيناريو العرب الفرصة لتطوير مشاريعهم الروائية تحت إشراف كتاب سيناريو مبدعين من ذوي الخبرة الطويلة، يتم اختيارهم من شتى أرجاء العالم. حيث شهدت السنوات العشر الأخيرة عبر هذا البرنامج دعم 72 كاتبا سيناريو.

ومن المشاريع التي تم انجازها: "المر والرمان" لنجوى النجار، "أمريكا" لشيرين دعيبس، "ابن بابل" لمحمد الدراجي، "الوتر الخامس" لسلمى برغش، "أخي الشيطان" لسالي الحسيني، "ديترويت خالية من الرصاص" لرلى ناشف، "وجدة" لهيفاء المنصور و"أنا نجوم، بنت العاشرة ومطلقة" لخديجة السلامي.

وفي سياق ذي صلة أطلق برنامج المسرح في معهد "ساندانس" إعلاناً مفتوحاً عن فرصتين جديدتين للمسرحيين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لموسم 2016/2017، حيث يتوجه هذا الإعلان الأول إلى المسرحيين ممن وصلوا مؤخراً إلى أوروبا خاصة السوريين منهم ويدعوهم للتقدم إلى إقامة الكتَّاب المسرحيين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برلين، وذلك خلال ربيع عام 2017.