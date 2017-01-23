اهتز، مؤخرا، مستشفى الإخوة باج بالشلف، على وقع فضيحة أخلاقية بطلها منظف ملابس بالمستشفى، انتحل صفة بروفيسور وقام باستدراج مريضة إلى مكتبه واعتدى عليها جنسيا.
الحادثة حسب ما كشفت عنه مصادر "الشروق"، وقعت إثر استغلال منظف الملابس خلو المكان من الحركة ببهو قاعة الانتظار، فيما عدا وجود مريضة برفقة ابنها تنتظر دورها أو من يرشدها، فتقدم من الضحية يسألها عن سبب تواجدها بالمصلحة فأخبرته بأن لها موعدا طبيا فقدم المتهم نفسه على أنه بروفيسور وأمرها بالدخول إلى قاعة الكشف بمكتبه، ليقوم بتجريدها من ملابسها بحجة الكشف عليها، لكنه اعتدى عليها جنسيا، قبل أن يطلب منها الدخول للمكتب المجاور الخاص بالطبيبة التي فضحت المتهم، كونه ليس بروفيسور كما يزعم، بل مجرّد منظف للملابس.
وفتحت مصالح الشرطة القضائية تحقيقا مع المتهم في قضية الحال، حيث رفض حسب مصادر "الشروق"، في البداية الاعتراف بما نسب إليه من تهم وأنكر صلته بها.
وبعد مواجهته بالصور الملتقطة عبر كاميرا المراقبة اعترف بجريمته، ليحال أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف، الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت.
"الشروق" تنقلت إلى إدارة مستشفى الإخوة باج بالشلف، لمعرفة رأيها إزاء القضية، إلا أنّها لم تتمكن من ذلك، كون أن أحد المسؤولين المناوبين أبلغنا أنه لا يمكن التصريح بأي معلومات، في ظل غياب المدير، الذي يعتبر حسبه، الوحيد المخول بإدلاء تصريحات لوسائل الإعلام.
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منظف ملابس ينتحل هوية بروفيسور ويغتصب مريضة بالشلف
ع. سفيان
اهتز، مؤخرا، مستشفى الإخوة باج بالشلف، على وقع فضيحة أخلاقية بطلها منظف ملابس بالمستشفى، انتحل صفة بروفيسور وقام باستدراج مريضة إلى مكتبه واعتدى عليها جنسيا.
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الحادثة حسب ما كشفت عنه مصادر "الشروق"، وقعت إثر استغلال منظف الملابس خلو المكان من الحركة ببهو قاعة الانتظار، فيما عدا وجود مريضة برفقة ابنها تنتظر دورها أو من يرشدها، فتقدم من الضحية يسألها عن سبب تواجدها بالمصلحة فأخبرته بأن لها موعدا طبيا فقدم المتهم نفسه على أنه بروفيسور وأمرها بالدخول إلى قاعة الكشف بمكتبه، ليقوم بتجريدها من ملابسها بحجة الكشف عليها، لكنه اعتدى عليها جنسيا، قبل أن يطلب منها الدخول للمكتب المجاور الخاص بالطبيبة التي فضحت المتهم، كونه ليس بروفيسور كما يزعم، بل مجرّد منظف للملابس.
وفتحت مصالح الشرطة القضائية تحقيقا مع المتهم في قضية الحال، حيث رفض حسب مصادر "الشروق"، في البداية الاعتراف بما نسب إليه من تهم وأنكر صلته بها.
وبعد مواجهته بالصور الملتقطة عبر كاميرا المراقبة اعترف بجريمته، ليحال أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف، الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت.
"الشروق" تنقلت إلى إدارة مستشفى الإخوة باج بالشلف، لمعرفة رأيها إزاء القضية، إلا أنّها لم تتمكن من ذلك، كون أن أحد المسؤولين المناوبين أبلغنا أنه لا يمكن التصريح بأي معلومات، في ظل غياب المدير، الذي يعتبر حسبه، الوحيد المخول بإدلاء تصريحات لوسائل الإعلام.