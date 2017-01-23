في لقاء جهوي بقسنطينة المشرفون التربويون يطالبون بإعتماد نقابتهم ويهددون بالإحتجاج

خلص اللقاء الجهوي للنقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين ـ قيد التأسيس ـ المنعقد، السبت، بقسنطينة، بحضور ممثلي 14 ولاية شرقية، إلى التهديد بالاحتجاج وشنّ اعتصامات ولائية، خلال الأيام القادمة، ما لم تسارع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بتمكينهم من الاعتماد القانوني لنقابتهم حتى يتمكنوا من تأطير كل نشاطاتهم خدمة لهذه الفئة ولقطاع التربية عموما.

المشرفون التربويون الذين بحثوا جملة مشاكلهم المطروحة، والمصاعب التي يواجهونها، خلال أدائهم للمهام المنوطة بهم داخل حرم المؤسسات التربوية، خاصة فيما يتعلق بما أسموه "الحقرة" الممارسة ضدهم من طرف مدراء المؤسسات التربوية، تساءلوا عن الجهة التي تقف وراء تعطيل تمكينهم من وصل التسجيل، من طرف وزارة العمل، حيث أكد الأمين الوطني للنقابة مراد فرطاقي، أن النقابة استوفت كل الشروط القانونية، ومنعها من استلام وصل التسجيل يعتبر خرقا فاضحا للقانون ومواد الدستور وحق الممارسة النقابية.

وذكر نائب الأمين العام الوطني عبد الحليم سعدان، أن النقابة تعتبر معتمدة آليا بحكم المادتين 8 و11 من قانون العمل، وندد الحاضرون بالعنف الحاصل داخل حرم المؤسسات التربوية، وطالبوا وزارة التربية بضرورة إشراكهم في مختلف الاجتماعات والمشاورات، وتفعيل دورهم باعتبار أنهم أول من يكونوا في الواجهة مع التلاميذ وأوليائهم والاستفادة من خبرتهم الميدانية لوضع حد للنزيف الذي أصبحت تعيشه المدرسة الجزائرية.

اللقاء كان فرصة لطرح انشغالاتهم المتعلقة أساسا بتصنيفهم ومصير هذه الفئة الوحيدة المحرومة من الترقية إلى أصناف أخرى، وكذا عدم تمكنهم من إيصال انشغالاتهم إلى الجهات الوصية، في مقدمتها وزارة التربية، بسبب غياب تنظيم نقابي يؤطرهم ويمثلهم في مختلف المشاورات التي تعقدها الوزارة الوصية، من حين لآخر، مؤكدين على مطلبهم من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتمكينهم من الاعتماد القانوني، لتنظيمهم النقابي، خاصة وأنه مضى أكثر من سنتين ونصف من إيداعهم للملف لدى الجهات الوصية.