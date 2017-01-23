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عودة الملف إلى الواجهة
تحركات لضمّ إسرائيل إلى إفريقيا!
أعاد الإعلام الأثيوبي، الحديث عن تحركات في الكواليس لضمّ إسرائيل إلى الاتحاد الافريقي، بالتزامن مع انخراط المغرب في تكتل القارة السمراء.
في إفادة كتبها "جوزيف رواغاتار" على موقع "السياسة الخارجية الأثيوبية" الذي ينشر مقالات رأي حول التوجهات في عاصمة إفريقيا، عاد المحرر إلى قطع غالبية الدول الإفريقية العلاقات مع إسرائيل غداة حرب 1973 تعبيرا عن التضامن مع مصر والفلسطينيين، قبل أن يتساءل: "ماذا جنت إفريقيا من قطع العلاقات مع إسرائيل؟ وأجاب "ليس كثيرا"!
وفي استدلاله على "عدم الاستفادة الإفريقية"، اتكأ "رواغاتار" على ما عانته القارة السمراء بشدة جرّاء أزمة البنزين بعد حرب 1973، كما قال أنّه على صعيد "التعاون الإنمائي"، فإنّ العرب لم يملئوا الفجوة التي تركها الإسرائيليون (..)، وحتى وإن أقرّ كاتب المقال بمنح بنوك عربية لبعض القروض والمنح المقدمة، لكنّه راح ينعتها بـ "القليلة".
وانتقاد الكاتب إياه انتشار المنظمات الإسلامية غير الحكومية في كثير من دول إفريقيا، وقال إنّ هؤلاء أحضروا خلافاتهم وخلقوا انقسامات في صفوف المسلمين الأفارقة، والنتيجة الأكثر خطورة، اتساع التطرف وانجراف الكثيرين إلى مراودة المنظمات الإرهابية.
الانتقال إلى العلن
قال "رواغاتار" إنّ العلاقات بين بعض البلدان الإفريقية وإسرائيل ظلت سرية، قبل أن تتحوّل في الآونة الأخيرة ببطء، وتابع: "ربما حان الوقت للانتقال إلى العلن"، وبرّر ذلك بالكم الهائل من الفوائد التي سيجنيها الأفارقة، مضيفا: "تتجه إسرائيل لتكون رائدة في المسائل المتعلقة بالأمن والتكنولوجيا والزراعة، وإفريقيا تحتاج هذه الخبرة".
ولم يتردد المحرّر الأثيوبي عن الدعوة لتحسين "علاقات الإسرائيليين مع إفريقيا اقتصاديا ودبلوماسيا، وفي ظلّ الفوضى السياسية في الشرق الأوسط، يتطلب الأمر تعزيز أرضية مشتركة مع إسرائيل، والتعاون أمر بالغ الأهمية لأنّ البديل لا يؤدي إلا إلى الانقسام وعدم الاستقرار، لذا المطلوب توخي سياسة واقعية" (...).
SoloDZ - غالي ينتشي بنصر كبير ممهد للاستقلال.. المحتل في سعار الكلب المكلوب2017/02/04 على 22:091
والتعهدات بعدم المساس والتعرض لعضوية الجمهورية الصحراوية فأين الانتصار هذا هل بدخول المملكة فقط للاتحاد وما هو الثمن لذلك؟ اعتراف محششتكم بالدولة الصحراوية رسميا وما سيتبعه من تطبيق ذلك على الارض فمن المنتصر؟ وما دخل ازمتكم النفسية المزمنة الجزائر في الموضوع وهي التي وافقت على انضمامكم بطلبكم منها ذلك بشرط ان تلتزم المسخرة وتحترم العقد التأسيسي للاتحاد فما الذي جعل ابواق القصر يتوقعون سقوط الجزائر وتدخل الناتو وانقسامها الى عدة دول وتشتت الشعب الجزائري في العالم جراء انضمام الامبراطورية للاتحاد!
SoloDZ - غالي ينتشي بنصر كبير ممهد للاستقلال.. المحتل في سعار الكلب المكلوب2017/02/04 على 22:092
ألم يصلكم بعد يا غربان القصر الناعقة آخر الارقام بخصوص ولوج مزرعة الزطلة للاتحاد من قنوات اجنبية رسمية كيف ان الارقام لم تكن في صالح المزبلة العلوية للنفايات الدولية وان نصف الدول الافريقية فقط من وافقت وهي التي تسير في فلك باريس عاصمة محميتها العلوية بينما البقية تحفظت وهذا ما يدل ان لا مجال للتحرك بالاوهام التي تطلقوها لتبريد خاطر الرعية المغلوبة بان هذا الانضمام هو لمهاجمة الطرف الصحراوي من الداخل وكيف؟ بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية دولة متساوية الحقوق والواجبات مع المملكة المخزنية ههههههههه
SoloDZ - غالي ينتشي بنصر كبير ممهد للاستقلال.. المحتل في سعار الكلب المكلوب2017/02/04 على 22:103
ألم يصلكم مشاركة ممثل البوليساريو في الولايات المتحدة بشكل رسمي في مأدبة العشاء الحقيقية التي ينظمها الكونغرس الامريكي وليس كمأدبة سِيدكم المثيرة للشفقة وهذه الخطوة تذكرني شخصيا بعشاء حضره الرئيس الامريكي الاسبق جون كنيدي وكلمته الشهيرة التي وجهها لفرنسا بأنه اذا لم تنجح مفاوضات افيان فإن الولايات المتحدة ستتدخل بشكل مباشر لصالح الشعب الجزائري في قضية العادلة وكفاحه باستماتة من اجل الاستقلال يااااو الامور واضحة المنتظم الدولي قرر مصير قضية الصحراء الغربية كفاكم استبغالا للرعية وقولوا لهم الحقيقة
SoloDZ - غالي ينتشي بنصر كبير ممهد للاستقلال.. المحتل في سعار الكلب المكلوب2017/02/04 على 22:104
إن الذي سيحدث لاحقا ليس الذي يقوله طبلات القصر ومزاميره بل الاجراءات التي سيتخذها المنتظم الدولي هي تحديد تاريخ اجراء استفتاء تقرير المصير عبر مفاوضات يؤطرها الاتحاد الافريقي اغلب الظن وسيوافق على ذلك الاحتلال العلوي وسيطبقه هذه المرة وارجله على رقبته ليس مثل الالتزامات السابقة فهذه المرة الضغط الدولي يتكلم والذي سيرتفع صوته الى فرض عقوبات لن يقدر النظام العلوي الهش تحملها رغم مسانديه والذين لا يعترفون له باحتلاله في الصحراء الغربية مساندة ليستمر في عمالته لهم فقط على غرار الخليج وصهيون وباريس
SoloDZ - غالي ينتشي بنصر كبير ممهد للاستقلال.. المحتل في سعار الكلب المكلوب2017/02/04 على 22:105
اذن فخلاصة الكلام هي ان ورقة التوت الاخيرة سقطت عن عورة الاحتلال العلوي في الصحراء الغربية واقتنع المراركة اخيرا ان كل هذه العقود من الاحتلال لم يكن سوى تضليلا لهم باستعمال المشاعرة الوطنية من اجل لفهم حول القصر بانها قضية وجود لا حدود قضية وجود النظام الملكي طبعا وليس البلاد والتي كانت موجودة من قبل وافضل بكثير دون القضية الصحراوية واعباءها التي دفعتها الرعية دون سواها اما القصر فقد انتفع منها وحاشيته وما على المخزن اليوم إلا مواجهة الرعية بالحقيقة بعد ان توصلت الاخيرة لاكتشاف الاكذوبة الخضراء
Algerian Man - الحذر من بروز محور الرباط اديس اباب لصالح الكيان الصهيوني2017/02/04 على 22:186
لا يجب ان ننسى ان الحبشة التي تغير اسمها الى اثيوبيا في الخمسينيات فقط تعج باليهود مثلها مثل المملكة العلوية والذين يدفعون في اتجاه ضم الكيان الصهيوني للاتحاد الافريقي هم الاثيوبيين والمراركة وعليه فإن الرافضون لهذا المطلب وعلى رأسهعم الجزائر مطالبون بالتحرك لصد هذا المطلب الخطير وعدم تحقيقه بوضع عراقيل موضوعية في طريقه مثل شرط الجغرافيا لان الكيان الصهيوني تابع لاوروبا جغرافيا على الورق ولآسيا على الارض ولا يمكنه ان يكون افريقياً او عرقلة بشرط الانسحاب الى ما قبل1967 التعجيزي ثم سننظر في الامر!
مراد2017/02/04 على 22:197
نعم ولكن نحن لا نعترف بإسرائيل ولن نجلس معها في منظمة واحدة ؛ههههه حلمي الوحيد أن ننسحب من هذه منظمة الجياع و منظمة التنديد والشجب العربية وكذلك المغرب العربي ؛في الحقيقة كلها لن تفيدنا في شئ ؛خسارة للأموال وتكتل مع الفقراء والجياع والتوافه ؛الناس تتجمع في تكتلات قوية وغنية ونحن نجري وراء إفريقيا الوطن العربي والمغرب العربي ومنظمة عدم الإنحياز التي خسرنا من أجلها المليارات ؛حقاً عقول فارغة وطموح أطفال ،ندخل مع حلف إقتصادي مع ألمانيا كندا أمريكا وش راح نستفيد من بشر لا تربطني به مصلحة ولا هدف
رياض2017/02/04 على 22:208
يا سي رواغاتار من حق إثيوبيا و بعض الدول الإفريقيا أن نكون لها علاقات ثنائية مع إسرائيل لكن لا يجب فرض هذا العلاقة على كل الدول الإفريقية. ثانيا من البديهي أن الإنتماء إلى القارة الإفريقية من بين الشروط التي يجب أن تتوفر في كل دولة أرادت الإنتماء إلى الإتحاد الإفريقي، و على ما أضن إسرائيل لا تنتمي إلى هذه القارة!!!