اتهم رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول، السبت، بعض الأطراف السياسية ومنها من يتقلد حسبه مناصب المسؤولية، بترويج أفكار هدامة وسط الشباب، حيث زرعت حسبه الإحباط في أوساطهم، وأضحت تجرهم لاقتراف أعمال تخريبية، داعيا الطبقة السياسية إلى الرفع من مستوى الخطاب السياسي واستغلال المحطة الانتخابية المقبلة، لتحسين مستوى التنافس.
وقال رئيس حزب "تاج" خلال تنشيطه لتجمع شعبي بسيدي بلعباس، أن أطرافا سياسية تتقلد مناصب عليا في الدولة، والتي تدعي أنها شخصية من الشخصيات الوطنية وتتزعم أحد الأحزاب الكبيرة، تروج لأفكار هدامة وسط المواطنين وخاصة فئة الشباب، وزرعت اليأس في أوساطهم وجعلت الكثير منهم يرى مستقبل الجزائر أسود...
ولدى تنصيبه الرسمي للمكتب الولائي لحزب تاج بوهران، الجمعة، قال غول إنّ: "تعيين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نائبا لرئيس الإتحاد الإفريقي دون أن تطلب الجزائر ذلك، يعتبر ردّا قوّيا على المعارضة التي تردّد خطاب التيئيس والإحباط".
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غول: مسؤولون يروجون لأفكار هدامة وسط المواطنين
م. مراد / ف. ص
اتهم رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول، السبت، بعض الأطراف السياسية ومنها من يتقلد حسبه مناصب المسؤولية، بترويج أفكار هدامة وسط الشباب، حيث زرعت حسبه الإحباط في أوساطهم، وأضحت تجرهم لاقتراف أعمال تخريبية، داعيا الطبقة السياسية إلى الرفع من مستوى الخطاب السياسي واستغلال المحطة الانتخابية المقبلة، لتحسين مستوى التنافس.
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وقال رئيس حزب "تاج" خلال تنشيطه لتجمع شعبي بسيدي بلعباس، أن أطرافا سياسية تتقلد مناصب عليا في الدولة، والتي تدعي أنها شخصية من الشخصيات الوطنية وتتزعم أحد الأحزاب الكبيرة، تروج لأفكار هدامة وسط المواطنين وخاصة فئة الشباب، وزرعت اليأس في أوساطهم وجعلت الكثير منهم يرى مستقبل الجزائر أسود...
ولدى تنصيبه الرسمي للمكتب الولائي لحزب تاج بوهران، الجمعة، قال غول إنّ: "تعيين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نائبا لرئيس الإتحاد الإفريقي دون أن تطلب الجزائر ذلك، يعتبر ردّا قوّيا على المعارضة التي تردّد خطاب التيئيس والإحباط".