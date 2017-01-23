طبيبة وصيدلي ضمن شبكة إجرامية لترويج المؤثرات العقلية ببومرداس

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس مؤخرا، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة في المؤثرات العقلية.

تحقيقات الشرطة بدأت حينما تلقت ذات الفرقة معلومات حول مسير مقهى إنترنت بمدينة الثنية يقوم بترويج الأقراص المهلوسة، فور ذلك باشرت مصالح الفرقة في تحرياتها أين تم تحديد هوية المشتبه فيه، حيث انتقلت إلى المحل الذي يشغله، وبعد عملية ترصد للتأكد من المعلومات، تم توقيف المعني، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ 29 سنة رفقة شريك له عمره 25 سنة، حيث ضبط بحوزتهما 33 قرصا مهلوسا، بالإضافة إلى مبالغ مالية تعتبر من عائدات ترويج الأقراص المهلوسة، ومن خلال مجريات التحقيق تبين أنهما يتحصلان على المؤثرات العقلية بشهادات طبية تسلم لهما من قبل طبيبة مختصة في الأمراض العقلية ويقومان باقتنائها بتواطؤ من صاحب صيدلية كائنة بنفس المدينة، فور ذلك قامت عناصر الفرقة بتوقيفها أين تم حجز 2909 قرص من المؤثرات العقلية على مستوى مكتب الطبيبة، وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس، الذي أمر بإيداع المدعو المتهم الأول والطبيبة المختصة في الأمراض العقلية رهن الحبس، فيما تم وضع الثاني والصيدلي تحت الرقابة القضائية عن تهم تقديم وصفات طبية تحتوي على المؤثرات العقلية، ترويج المؤثرات العقلية، حيازة المؤثرات العقلية قصد الاستهلاك والخيانة.