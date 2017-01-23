تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس مؤخرا، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة في المؤثرات العقلية.
تحقيقات الشرطة بدأت حينما تلقت ذات الفرقة معلومات حول مسير مقهى إنترنت بمدينة الثنية يقوم بترويج الأقراص المهلوسة، فور ذلك باشرت مصالح الفرقة في تحرياتها أين تم تحديد هوية المشتبه فيه، حيث انتقلت إلى المحل الذي يشغله، وبعد عملية ترصد للتأكد من المعلومات، تم توقيف المعني، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ 29 سنة رفقة شريك له عمره 25 سنة، حيث ضبط بحوزتهما 33 قرصا مهلوسا، بالإضافة إلى مبالغ مالية تعتبر من عائدات ترويج الأقراص المهلوسة، ومن خلال مجريات التحقيق تبين أنهما يتحصلان على المؤثرات العقلية بشهادات طبية تسلم لهما من قبل طبيبة مختصة في الأمراض العقلية ويقومان باقتنائها بتواطؤ من صاحب صيدلية كائنة بنفس المدينة، فور ذلك قامت عناصر الفرقة بتوقيفها أين تم حجز 2909 قرص من المؤثرات العقلية على مستوى مكتب الطبيبة، وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس، الذي أمر بإيداع المدعو المتهم الأول والطبيبة المختصة في الأمراض العقلية رهن الحبس، فيما تم وضع الثاني والصيدلي تحت الرقابة القضائية عن تهم تقديم وصفات طبية تحتوي على المؤثرات العقلية، ترويج المؤثرات العقلية، حيازة المؤثرات العقلية قصد الاستهلاك والخيانة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
الأكثر تفاعلا
1عصابة تسرق شاحنة شاب وتصوره في أوضاع مخلة ببسكرة
2منظف ملابس ينتحل هوية بروفيسور ويغتصب مريضة بالشلف
3اعتصام وطني بتيزي وزو وإخطار المجلس الدستوري بقانون التقاعد
4رعب بالأربعاء بعد مقتل مصارع بطعنة خنجر
5قراصنة مغاربة يطلبون 3 آلاف دولار من جزائري بتلمسان
Français English
الرأي
عمار يزلي
تكنولوجيا المنابر
جمال لعلامي
"رهج" في بصل!
عبد الناصر
"الفايس بوك" بين الدين والعدالة!
حبيب راشدين
بصمة الدابة من "فريدوم هاوس"
صالح عوض
مشروع القدس ومشروع الفوضى الخلاقة: من ينتصر؟
جمال لعلامي
ديسيديت.. دزو معاهم!
حسين لقرع
عقدة غبريطية اسمها التربية الإسلامية!
سلطان بركاني
رُبّما لا تأتي الظّروف المناسبة!
سليم قلالة
لا علم بلا أخلاق
سي حاج محند م. طيب
الوحدة الوطنية في كتابة الأمازيغية بالحرف العربي.. فلمَ إقصاؤه؟
الفيديو
أكبر عروس في العالم.. برازيلية عمرها يفوق المائة!
منتخبا مصر والكاميرون يستعدّان لخوض معترك المشهد الختامي
فتاة فلسطينية تدهس عناصر من شرطة الاحتلال بالقدس
وزارة الخارجية لم تتصل بعائلتي الجزائريين المغتالين بكندا
أم تنقذ ابنتها من المصعد بركلة!
أستاذ جامعي جزائري ضحية هجوم مسجد كيبيك
ترقبوا عدد شهر فيفري من مجلة الشروق العربي
شاهد عمليات إنقاذ مهاجرين في المتوسط
احتجاجات على قرار ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول إلى بلاده
هذه العجوز أبكت مصر.. والسبب؟!
طبيبة وصيدلي ضمن شبكة إجرامية لترويج المؤثرات العقلية ببومرداس
كاهنة. إ
تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس مؤخرا، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة في المؤثرات العقلية.
تغطيات ذات صلة
طبيبة وصيدلي ضمن شبكة إجرامية لترويج المؤثرات العقلية ببومرداس
حملة إمضاءات بالأخضرية للمطالبة بإعادة فتح دار للعجزة
إصلاح الطريق والمرافق الشبانية وتهيئة المدرسة أهم مطالب السكان
اتحادية مدارس السياقة ترفض رفع السعر إلى 55 ألف دج
منظف ملابس ينتحل هوية بروفيسور ويغتصب مريضة بالشلف
تحقيقات الشرطة بدأت حينما تلقت ذات الفرقة معلومات حول مسير مقهى إنترنت بمدينة الثنية يقوم بترويج الأقراص المهلوسة، فور ذلك باشرت مصالح الفرقة في تحرياتها أين تم تحديد هوية المشتبه فيه، حيث انتقلت إلى المحل الذي يشغله، وبعد عملية ترصد للتأكد من المعلومات، تم توقيف المعني، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ 29 سنة رفقة شريك له عمره 25 سنة، حيث ضبط بحوزتهما 33 قرصا مهلوسا، بالإضافة إلى مبالغ مالية تعتبر من عائدات ترويج الأقراص المهلوسة، ومن خلال مجريات التحقيق تبين أنهما يتحصلان على المؤثرات العقلية بشهادات طبية تسلم لهما من قبل طبيبة مختصة في الأمراض العقلية ويقومان باقتنائها بتواطؤ من صاحب صيدلية كائنة بنفس المدينة، فور ذلك قامت عناصر الفرقة بتوقيفها أين تم حجز 2909 قرص من المؤثرات العقلية على مستوى مكتب الطبيبة، وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس، الذي أمر بإيداع المدعو المتهم الأول والطبيبة المختصة في الأمراض العقلية رهن الحبس، فيما تم وضع الثاني والصيدلي تحت الرقابة القضائية عن تهم تقديم وصفات طبية تحتوي على المؤثرات العقلية، ترويج المؤثرات العقلية، حيازة المؤثرات العقلية قصد الاستهلاك والخيانة.