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بعد فقدان طائرة لإحدى عجلاتها في الجو
طوارئ قصوى في مطار حاسي مسعود
شهد مطار كريم بلقاسم بحاسي مسعود، الأحد، حالة طوارئ بسبب فقدان طائرة تدريب لإحدى عجلاتها أثناء تحليقها في الجو، وعلى متنها القائد وثلاثة متربصين.
وذكرت "الشروق نيوز"، أن قائد الطائرة تمكن بعد مجهودات كبيرة، من الهبوط بسلام في المطار بعد نفاذ الوقود.
يذكر أن الطائرة تابعة للشركة الجزائرية "ستار للطيران"، التي تم إنشاؤها في 2001، بعد شراكة مع المجمع السويسري "زيمكس" والمجمع الجزائري "ريد ماد" المملوك لنجل الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد وهي مخصصة لنقل عمال الشركات البترولية في الجنوب وكذا تدريب الطيارين.
جزائرية2017/02/05 على 11:181
الحمد لله على سلامة ابناءنا
متابع بدون إزعاج - نحن هنا2017/02/05 على 11:392
الحمد لله على عدم حدوث الكارثة دفع الله ما كان أعظم