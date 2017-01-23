تعلن مرشحة اليمين المتطرف الفرنسي للرئاسة مارين لوبن، الأحد، برنامجها من أجل تحقيق "الأولوية الوطنية" قبل أقل من ثمانين يوما من الانتخابات، في وقت يتخبط خصمها اليميني فرنسوا فيون في فضيحة وظائف وهمية تعزز حظوظ الوسطي إيمانويل ماكرون.
وأطلقت لوبان، حملتها الرئاسية بتعهد بحماية الناخبين من العولمة وجعل بلادهم "حرة"، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.
وأعطى تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي ووصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض دفعا كبيرا لأحزاب اليمين المتطرف والحركات القومية "المناهضة للنظام القائم" في أوروبا.
وكشفت مارين لوبن، السبت، ضمن لجنة مصغرة عن التدابير الأساسية التي تعتزم اتخاذها في حال فوزها بالرئاسة، وفي طليعتها تنظيم استفتاءين الأول حول "الأولوية الوطنية" والثاني حول الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل استعادة "السيادات" الأربع المالية والنقدية والتشريعية والسيادة على الأرضي الوطنية.
وفي استمرارية للخط الذي تعتمده منذ عدة سنوات لجعل حزبها مقبولا من الفرنسيين، عمدت إلى التخفيف من حدة نبرتها فامتنعت عن ذكر "الخروج من اليورو"، مكتفية بالتحدث عن "معاودة استخدام عملة وطنية".
وترى مارين لوبن أن معظم الفرنسيين يشاطرونها رؤيتها من أجل "الدفاع عن حضارتنا"، ويحقق حزبها تقدما متواصلا في جميع الانتخابات التي جرت منذ 2011، ما يعكس تأييدا متزايدا لبرنامجها المعادي لأوروبا وللهجرة.
وكان ماكرون ، الوزير السابق في الحكومة الاشتراكية الذي بات يطرح نفسه في موقع وسطي، دعا خلال تجمع انتخابي السبت في ليون إلى التصدي لليمين المتطرف، واصفا نفسه بأنه حامل لواء التقدمية في بلد بحاجة إلى العودة لشعاره الوطني "حرية، مساواة، أخوة".
وتجري هذه المهرجانات الانتخابية بعد عشرة أيام على فضيحة بلبلت الحملة ولا سيما من جانب اليمين، إذ طالت زوجة فرنسوا فيون وأدت الى فتح تحقيق في قضية اختلاس أموال عامة.
والمرشح المحافظ متهم بتدبير وظائف وهمية لزوجته واثنين من أبنائه لقاء حوالى 900 ألف يورو، وهو يحاول التصدي للقضية متهما السلطات الاشتراكية بالسعي "للقضاء عليه".
وبعدما جعل من النزاهة في السياسة شعارا أساسيا في حملته، صرح فيون الجمعة أنه "يتفهم الاضطراب" الذي أثارته الفضيحة في الرأي العام، واعدا بـ"الصمود"، فيما تتزايد الدعوات إلى الانسحاب داخل معسكره.
كذلك تواجه مارين لوبن نفسها اتهامات بتدبير وظائف وهمية، تتعلق بمساعدة لها تقاضت راتبا من أموال أوروبية، وهي أيضا تنفي حصول أي تجاوزات وتندد بـ"معركة سياسية" يخوضها البرلمان ضد حزبها.
وتحدثت صحيفة "لوموند" في افتتاحية السبت عن "أجواء مضرّة من المحاباة والمحسوبية والمكاسب غير المستحقة"، معتبرة أنه "من شدة ما يعامل الفرنسيون على أنهم سذج... سوف نزيد في نهاية المطاف من اشمئزازهم من الشأن العام".
وبعدما لزمت ابنة مؤسس الجبهة الوطنية جان ماري لوبن حتى الان التكتم في حملتها، فهي الآن تراهن على رفض الفرنسيين للأحزاب التقليدية، وتعد بالاستجابة للمخاوف المتعلقة بالهجرة والإسلام والأمن في بلد شهد سلسلة من الاعتداءات الإرهابية غير المسبوقة في 2015 و2016.
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لوبان تعد الفرنسيين بالحرية في بداية حملتها الانتخابية
وكالات
تعلن مرشحة اليمين المتطرف الفرنسي للرئاسة مارين لوبن، الأحد، برنامجها من أجل تحقيق "الأولوية الوطنية" قبل أقل من ثمانين يوما من الانتخابات، في وقت يتخبط خصمها اليميني فرنسوا فيون في فضيحة وظائف وهمية تعزز حظوظ الوسطي إيمانويل ماكرون.
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وأطلقت لوبان، حملتها الرئاسية بتعهد بحماية الناخبين من العولمة وجعل بلادهم "حرة"، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.
وأعطى تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي ووصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض دفعا كبيرا لأحزاب اليمين المتطرف والحركات القومية "المناهضة للنظام القائم" في أوروبا.
وكشفت مارين لوبن، السبت، ضمن لجنة مصغرة عن التدابير الأساسية التي تعتزم اتخاذها في حال فوزها بالرئاسة، وفي طليعتها تنظيم استفتاءين الأول حول "الأولوية الوطنية" والثاني حول الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل استعادة "السيادات" الأربع المالية والنقدية والتشريعية والسيادة على الأرضي الوطنية.
وفي استمرارية للخط الذي تعتمده منذ عدة سنوات لجعل حزبها مقبولا من الفرنسيين، عمدت إلى التخفيف من حدة نبرتها فامتنعت عن ذكر "الخروج من اليورو"، مكتفية بالتحدث عن "معاودة استخدام عملة وطنية".
وترى مارين لوبن أن معظم الفرنسيين يشاطرونها رؤيتها من أجل "الدفاع عن حضارتنا"، ويحقق حزبها تقدما متواصلا في جميع الانتخابات التي جرت منذ 2011، ما يعكس تأييدا متزايدا لبرنامجها المعادي لأوروبا وللهجرة.
وكان ماكرون ، الوزير السابق في الحكومة الاشتراكية الذي بات يطرح نفسه في موقع وسطي، دعا خلال تجمع انتخابي السبت في ليون إلى التصدي لليمين المتطرف، واصفا نفسه بأنه حامل لواء التقدمية في بلد بحاجة إلى العودة لشعاره الوطني "حرية، مساواة، أخوة".
وتجري هذه المهرجانات الانتخابية بعد عشرة أيام على فضيحة بلبلت الحملة ولا سيما من جانب اليمين، إذ طالت زوجة فرنسوا فيون وأدت الى فتح تحقيق في قضية اختلاس أموال عامة.
والمرشح المحافظ متهم بتدبير وظائف وهمية لزوجته واثنين من أبنائه لقاء حوالى 900 ألف يورو، وهو يحاول التصدي للقضية متهما السلطات الاشتراكية بالسعي "للقضاء عليه".
وبعدما جعل من النزاهة في السياسة شعارا أساسيا في حملته، صرح فيون الجمعة أنه "يتفهم الاضطراب" الذي أثارته الفضيحة في الرأي العام، واعدا بـ"الصمود"، فيما تتزايد الدعوات إلى الانسحاب داخل معسكره.
كذلك تواجه مارين لوبن نفسها اتهامات بتدبير وظائف وهمية، تتعلق بمساعدة لها تقاضت راتبا من أموال أوروبية، وهي أيضا تنفي حصول أي تجاوزات وتندد بـ"معركة سياسية" يخوضها البرلمان ضد حزبها.
وتحدثت صحيفة "لوموند" في افتتاحية السبت عن "أجواء مضرّة من المحاباة والمحسوبية والمكاسب غير المستحقة"، معتبرة أنه "من شدة ما يعامل الفرنسيون على أنهم سذج... سوف نزيد في نهاية المطاف من اشمئزازهم من الشأن العام".
وبعدما لزمت ابنة مؤسس الجبهة الوطنية جان ماري لوبن حتى الان التكتم في حملتها، فهي الآن تراهن على رفض الفرنسيين للأحزاب التقليدية، وتعد بالاستجابة للمخاوف المتعلقة بالهجرة والإسلام والأمن في بلد شهد سلسلة من الاعتداءات الإرهابية غير المسبوقة في 2015 و2016.