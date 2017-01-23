حجز 76 كلغ من القنب الهندي

توقيف ثلاثة مهربي مخدرات بمغنية

date 2017/02/05 views 684 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لمديرية أمن ولاية تلمسان من حجز 76 كلغ من القنب الهندي وتوقيف ثلاثة أشخاص تورطوا في تهريب المخدرات.

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وأفادت من خلية الاتصال للمديرية، الأحد، أن العملية تمت خلال الأسبوع المنصرم إثر استغلال معلومات تفيد بوجود شبكة تنشط على مستوى مغنية في تهريب هذه البضاعة المحظورة.

وأضاف أن تتبع هذه الشبكة سمح بحجز الكمية المذكورة من المخدرات وتوقيف الأشخاص الثلاثة بالإضافة إلى حجز مركبتين استعملتا في نقل المخدرات ومبلغ مالي قدره 700 ألف دج من عائدات هذا النشاط.

ولمعرفة وجهة هذه المخدرات وباقي شركاء الموقوفين فتحت ذات المصلحة تحقيقا وفق نفس المصدر.

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