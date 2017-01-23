لافروف: ندعم مواصلة المحادثات السورية برعاية أممية

عبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأحد، عن دعم روسيا مواصلة المحادثات بشأن الأزمة السورية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضاف لافروف في مقابلة نشرت على موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت، أن المحادثات الدولية بشأن سوريا التي عقدت في آستانة عاصمة قازاخستان في جانفي مثلت "انفراجة" في جهود حل الأزمة.

وأكد أن شكل محادثات أستانة بين ممثلين للرئيس السوري بشار الأسد وجماعات المعارضة لا ينبغي أن يحل محل محادثات جنيف التي قادها مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دي ميستورا.

وقال دبلوماسيون، الثلاثاء، إن الجولة المقبلة من محادثات جنيف تحدد موعدها يوم 20 فيفري. وكان من المقرر أن تبدأ في الثامن من فيفري لكن لافروف قال الأسبوع الماضي إنها تأجلت.

وأكد الوزير موقف موسكو بشأن العلاقات مع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب. مؤكدا إن البلدين في موقع يؤهلهما لحل مشكلاتهما الثنائية وتحسين العلاقات وتنسيق الجهود لمحاربة "الإرهاب الدولي" لكن ذلك لن يتحقق إلا على أساس الاحترام المتبادل.