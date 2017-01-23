أوقفت الشرطة التركية، الأحد، قرابة 400 شخص يشتبه بأنهم مرتبطون بتنظيم "الدولة الإسلامية" في حملة اعتقالات تأتي بعد شهر على اعتداء على ملهى ليلي في إسطنبول أسقط عشرات القتلى، حسبما نقلت تقارير إعلامية.
وذكرت وكالتا "دوغان" و"الأناضول" أنه تم خلال العملية اعتقال 150 مشتبها به في شانلي أورفة في جنوب شرق البلاد و60 آخرين في أنقرة إضافة إلى العشرات في بورصة غربا وبنغول شرقا.
وتأتي هذه الاعتقالات بعد شهر على الاعتداء الدامي على ملهى ليلي في إسطنبول والذي تبناه التنظيم الجهادي.
وقتل 39 شخصا معظمهم سياح عرب ليلة رأس السنة في هجوم نفذه مسلح تسلل إلى ملهى ليلي شهير في إسطنبول.
وتبنى تنظيم "داعش" المجزرة وفي 16 جانفي، أوقفت الشرطة شخصا من أوزبكستان يدعى عبد القادر ماشاريبوف للاشتباه بأنه منفذ الاعتداء، بعد حملة مطاردة واسعة.
وأفادت صحيفة "حرييت" أن التنظيم كان ينوي تنفيذ اعتداء ثان ليلة رأس السنة في أنقرة، غير أنه تخلى عن المخطط إثر حملة توقيفات نفذتها السلطات التركية.
وشهدت تركيا في 2016 سلسلة هجمات نسبت إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" أو إلى فصائل كردية، أوقعت مئات القتلى.
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الشرطة التركية تعتقل 400 شخص يشتبه في انتمائهم لداعش
ا ف ب- الشروق اونلاين
أوقفت الشرطة التركية، الأحد، قرابة 400 شخص يشتبه بأنهم مرتبطون بتنظيم "الدولة الإسلامية" في حملة اعتقالات تأتي بعد شهر على اعتداء على ملهى ليلي في إسطنبول أسقط عشرات القتلى، حسبما نقلت تقارير إعلامية.
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وذكرت وكالتا "دوغان" و"الأناضول" أنه تم خلال العملية اعتقال 150 مشتبها به في شانلي أورفة في جنوب شرق البلاد و60 آخرين في أنقرة إضافة إلى العشرات في بورصة غربا وبنغول شرقا.
وتأتي هذه الاعتقالات بعد شهر على الاعتداء الدامي على ملهى ليلي في إسطنبول والذي تبناه التنظيم الجهادي.
وقتل 39 شخصا معظمهم سياح عرب ليلة رأس السنة في هجوم نفذه مسلح تسلل إلى ملهى ليلي شهير في إسطنبول.
وتبنى تنظيم "داعش" المجزرة وفي 16 جانفي، أوقفت الشرطة شخصا من أوزبكستان يدعى عبد القادر ماشاريبوف للاشتباه بأنه منفذ الاعتداء، بعد حملة مطاردة واسعة.
وأفادت صحيفة "حرييت" أن التنظيم كان ينوي تنفيذ اعتداء ثان ليلة رأس السنة في أنقرة، غير أنه تخلى عن المخطط إثر حملة توقيفات نفذتها السلطات التركية.
وشهدت تركيا في 2016 سلسلة هجمات نسبت إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" أو إلى فصائل كردية، أوقعت مئات القتلى.