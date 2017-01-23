محكمة الاستئناف الأمريكية ترفض إعادة فرض حظر السفر

رفضت محكمة الاستئناف الاتحادية في الولايات المتحدة، الأحد، الطعن الذي تقدمت به إدارة ترامب في قرار قاض اتحادي بوقف مؤقت لقرار حظر سفر مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة والمهاجرين إلى الولايات المتحدة.

واستهدف الحظر مواطني هذه الدول السبعة، ما دفع محامي العموم الأمريكيين إلى وصفه بأنه قرار "غير دستوري ينطوي على تمييز".

وأصدر قاضي المحكمة الفيدرالية في سياتل قرارا ضد وزارة العدل الأمريكية، رافضا ما زعمته من أنه ليس لدى إدارات الولايات الأمريكية صلاحية تخولها رفض الأمر التنفيذي الصادر من الرئيس دونالد ترامب، ولا يمكنها أيضا مناقشة تقديراته للمخاطر التي تهدد الأمن القومي.

ويعني قرار محكمة الاستئناف الاتحادية أن يتوقف العمل بالأمر التنفيذي بحظر السفر حتى النظر في القضية الكاملة المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية.

وأمهلت المحكمة البيت الأبيض والولايات المشاركة في الطعن على قرارها إلى يوم الاثنين المقبل لتقديم المزيد من الحجج التي تؤيد طعنها.