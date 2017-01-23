آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
أكبر عروس في العالم.. برازيلية عمرها يفوق المائة!
-
منتخبا مصر والكاميرون يستعدّان لخوض معترك المشهد الختامي
-
فتاة فلسطينية تدهس عناصر من شرطة الاحتلال بالقدس
-
وزارة الخارجية لم تتصل بعائلتي الجزائريين المغتالين بكندا
-
أم تنقذ ابنتها من المصعد بركلة!
-
أستاذ جامعي جزائري ضحية هجوم مسجد كيبيك
-
ترقبوا عدد شهر فيفري من مجلة الشروق العربي
-
شاهد عمليات إنقاذ مهاجرين في المتوسط
-
احتجاجات على قرار ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول إلى بلاده
-
هذه العجوز أبكت مصر.. والسبب؟!
انفجرت عجلتها الأمامية
رعب في انحراف طائرة بمطار الوادي
نجا مسافرون كانوا على متن رحلة قادمة من الجزائر العاصمة نحو مدينة الوادي، الأحد، من الموت المحقق، بعد أن انحرفت الطائرة عن مسارها إثر هبوطها في مطار قمار الدولي، وكادت أن تسقط لولا الحكمة في الوقت المناسب.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها "الشروق"، فإن رحلة الخطوط الجوية الجزائرية التي تحمل رقم Ah 6252، كانت قد أقلعت من مطار هواري بومدين بالعاصمة، في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا نحو مطار قمار الدولي، وسارت الرحلة بشكل عادي إلى غاية وصولها إلى أرضية مطار قمار في حدود منتصف النهار، حيث انفجرت العجلة الأمامية لطائرة "أ تي أر"، محدثة صوتا عنيفا أرعب ركابها وخلف حالة من الفزع بينهم لتنحرف عن مسارها.
وكان ربان الطائرة قد أعلم برج المراقبة بالطارئ، الذي بدوره نقل ذلك إلى وحدة الحماية المدنية الموجودة في المطار، التي اتخذت الإجراءات اللازمة، إذ طوقت مهبط الطائرة بشاحنات الإطفاء، وعدد من سيارات الإسعاف، وقامت بتأطير خروج طاقم الطائرة وركابها الذين لم يصابوا بأي جروح.
وساعد طول مسار المهبط وشساعة مساحة المطار، في تجنب كارثة، وتم التكفل النفسي بركاب رحلة الجزائر ـ الوادي بعد حالة الهلع والخوف والصدمة الكبيرة، فيما تم الشروع في إصلاح الأعطاب الفنية التي أصابت الطائرة، في حين تم تأجيل رحلة العودة من مطار قمار الدولي نحو العاصمة.
MADARA - بلدي العجيب2017/02/05 على 17:421
Jamais + ابدا لن اركب AIR ALGERIE لانك لن تعرف من سيقود رحلتك قد يكون بائع خضر او شامية او حتى حلاق تدرب لمدة يومين.
وشكرا !!!