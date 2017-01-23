انفجرت عجلتها الأمامية رعب في انحراف طائرة بمطار الوادي

نجا مسافرون كانوا على متن رحلة قادمة من الجزائر العاصمة نحو مدينة الوادي، الأحد، من الموت المحقق، بعد أن انحرفت الطائرة عن مسارها إثر هبوطها في مطار قمار الدولي، وكادت أن تسقط لولا الحكمة في الوقت المناسب.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها "الشروق"، فإن رحلة الخطوط الجوية الجزائرية التي تحمل رقم Ah 6252، كانت قد أقلعت من مطار هواري بومدين بالعاصمة، في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا نحو مطار قمار الدولي، وسارت الرحلة بشكل عادي إلى غاية وصولها إلى أرضية مطار قمار في حدود منتصف النهار، حيث انفجرت العجلة الأمامية لطائرة "أ تي أر"، محدثة صوتا عنيفا أرعب ركابها وخلف حالة من الفزع بينهم لتنحرف عن مسارها.

وكان ربان الطائرة قد أعلم برج المراقبة بالطارئ، الذي بدوره نقل ذلك إلى وحدة الحماية المدنية الموجودة في المطار، التي اتخذت الإجراءات اللازمة، إذ طوقت مهبط الطائرة بشاحنات الإطفاء، وعدد من سيارات الإسعاف، وقامت بتأطير خروج طاقم الطائرة وركابها الذين لم يصابوا بأي جروح.

وساعد طول مسار المهبط وشساعة مساحة المطار، في تجنب كارثة، وتم التكفل النفسي بركاب رحلة الجزائر ـ الوادي بعد حالة الهلع والخوف والصدمة الكبيرة، فيما تم الشروع في إصلاح الأعطاب الفنية التي أصابت الطائرة، في حين تم تأجيل رحلة العودة من مطار قمار الدولي نحو العاصمة.