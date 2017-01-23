تأجيل ثالث لإستئناف المحكمة في فضيحة "الباك"

أجلت الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة، الأحد، للمرة الثالثة استئناف ملف تسريبات بكالوريا دورة ماي 2016، وذلك بطلب من هيئة دفاع المتهمين الأربعة، لاطلاع بعض المحاميين المتأسسين حديثا في القضية على أوراق الملف، خاصة بعد التغيرات التي طرأت على تشكيلة الدفاع بانسحاب عدد من المحامين.

حيث حدد قاضي الحكم بعد قبول طلب الدفاع تاريخ 19 فيفري الجاري، لفتح الملف والنظر في الوقائع من جديد.