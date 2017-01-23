عسول: لن نشارك في التشريعات لغياب الضمانات

انضم الإتحاد من أجل الرقي والتغيير إلى قائمة الأحزاب المقاطعة للانتخابات، مبررا الأمر بغياب ما يضمن المصداقية والشفافية على عملية الانتخابات، في ظل القانون الحالي.

واعتبرت رئيسة الحزب زبيدة عسول، خلال انعقاد المجلس الوطني للحزب في دورته العادية الأولى، أن قانون الانتخابات الحالي جاء لتكريس احتكار الأدوار السياسية، لصالح أحزاب دون أخرى، وهو ما رأت فيه "خرقا لمبادئ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة".

وتوقعت عسول في بيان لها، مقاطعة وعزوفا من الناخبين، بسبب العقوبات المنصوص عليها في قانون الانتخابات الجديد، "كما أن البطاقة الانتخابية فيها ضبابية، في ظل استحالة التحقق من صحة الأرقام المقدمة في الوعاء الانتخابي"، ما يجعل الحزب يتحفظ على الضمانات المقدمة من طرف الدولة لضمان نزاهة الانتخابات.