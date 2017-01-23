أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، الأحد، بعد اللقاء الذي جمعه مع ممثلي طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان، تلبية معظم مطالب الطلبة ووضع بذلك حدا للإضراب الواسع الذي شنه هؤلاء منذ ثلاثة أشهر عبر مختلف جامعات الوطن.
في تغريدة جديدة على حسابه الرسمي في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد سلال أنه فعلا التقى ممثلي طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان وقد تم الاتفاق على تلبية معظم طلبات هؤلاء من طرف السلطات العليا وأن العديد من الإجراءات ستتخذ في إطار سد النقائص وحل المشاكل المطروحة.
وتتمثل مطالب الطلبة في ظل النقائص والمشاكل المطروحة على مستوى تخصصاتهم، في توفير مناصب العمل، خاصة أن كثيرا من الصيدليات باتت تستعين بطلبة درسوا تخصص بيولوجيا، فضلا عن سلم التنقيط، وكذا إضافة تخصصات جديدة لهم الحق والأولوية فيها، بينما منحت لطلبة آخرين في تخصص آخر.
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في لقاء جمعه بممثليهم.. سلال:
الحكومة ستتكفل بمطالب طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان
أمال عيساوي
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، الأحد، بعد اللقاء الذي جمعه مع ممثلي طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان، تلبية معظم مطالب الطلبة ووضع بذلك حدا للإضراب الواسع الذي شنه هؤلاء منذ ثلاثة أشهر عبر مختلف جامعات الوطن.
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في تغريدة جديدة على حسابه الرسمي في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد سلال أنه فعلا التقى ممثلي طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان وقد تم الاتفاق على تلبية معظم طلبات هؤلاء من طرف السلطات العليا وأن العديد من الإجراءات ستتخذ في إطار سد النقائص وحل المشاكل المطروحة.
وتتمثل مطالب الطلبة في ظل النقائص والمشاكل المطروحة على مستوى تخصصاتهم، في توفير مناصب العمل، خاصة أن كثيرا من الصيدليات باتت تستعين بطلبة درسوا تخصص بيولوجيا، فضلا عن سلم التنقيط، وكذا إضافة تخصصات جديدة لهم الحق والأولوية فيها، بينما منحت لطلبة آخرين في تخصص آخر.