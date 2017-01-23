اتهماه بالوشاية بهما منظمان لرحلات "الحرقة" يعذبان شابا ويلقيانه في البحر بتيبازة

أقدم شخصان بمسلمون في ولاية تيبازة، على اختطاف شاب إلى مكان معزول أين مارسا عليه مختلف أشكال التعذيب ونقلاه إلى شاطئ البحر بالقرب من وادي السبت وألقياه داخل البحر وتركاه يواجه الموت ظنا منهما انه أبلغ مصالح الدرك التي أحبطت عملية تنظيم هجرة غير شرعية تجاه السواحل الاسبانية الشهر الماضي.

وحسب مصادر محلية فإن عملية إنقاذ الشاب الثلاثيني من الموت المحقق، جاءت اثر اتصال هاتفي من أحد حراس مخيم غرب بلدية مسلمون لمصالح الدرك بقوراية حول قيام شخصين برمي شخص بالشاطئ، وعلى الفور تنقلت ذات المصالح إلى عين المكان أين عثرت على شاب مكبل اليدين والرجلين وعليه آثار التعذيب، حيث قامت بنقله إلى المستشفى وباشرت إثرها تحقيقا في القضية التي أفضت إلى تحديد هوية الفاعلين ويتعلق الأمر بالمدعوين "حبيب" و"كيكو" وهما من منظمي عمليات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا عبر قوارب الموت.

وتضيف ذات المصادر أن المتورطين قاما باختطاف الشاب وتعذيبه، ثم تكبيله ورميه بالبحر ظنا منهما انه من ابلغ مصالح الدرك عن عملية تنظيم هجرة غير شرعية الشهر الماضي وتمكنت مصالح الدرك من إحباطها وحجز سيارة وتجهيزات بعد أن فر 12 شخصا كانوا بصدد الإبحار عبر قارب صيد صغير، حيث ترصدا له للانتقام منه ورميه بالبحر. ولدى تقديم المتورطين الأسبوع الماضي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال، أمر بإيداعهما الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهما.